Российское государство намерено снизить свою долю в уставном капитале Первого канала с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%, говорится в указе президента РФ Владимира Путина

Moscow-Live Новым председателем Совета директоров Первого канала стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин

Пресс-служба Президента России

Российское государство намерено снизить свою долю в уставном капитале Первого канала с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном в справочной правовой системе "Консультант плюс".

В документе указано, что в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале в размере не менее 34% голосов, передает "Интерфакс".

Дополнительная эмиссия акций должна пройти в течение трех месяцев с момента опубликования указа. Документом также поручено правительству определить "размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале АО". Первый канал будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится "золотая акция" телеканала.

В пресс-службе Минцифры подчеркнули, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции". В ведомстве добавили, что новым председателем Совета директоров Первого канала стал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

В последние годы Первый канал испытывает трудности и регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, рассказывали ранее "Ведомостям" сотрудники медиакомпаний. Выручка АО "Первый канал" в 2019 году на фоне падения рекламных доходов основных телеканалов упала на 17,8%, до 27 млрд рублей. При этом чистый убыток АО сократился до 4,15 млрд рублей с 6,8 млрд рублей годом ранее.

Долги Первого канала стали настолько огромными, что под угрозой оказалось все российское телевещание. Так, телецентр "Останкино" остался почти без трети доходов. В результате три-четыре месяца в году "Останкино" не может нормально работать, говорил в 2019 году гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр Останкино" Михаил Шубин.

"Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", - сказал Шубин.

На конец 2018 года накопленная задолженность Первого канала и его подрядчиков перед телецентром "Останкино" оценивалась в 1 млрд рублей.

В связи с этим в декабре 2018 года телецентр "Останкино" подал в суд на Первый канал, требуя взыскать с госканала и его основного поставщика контента "Красный квадрат" долги на 163 млн руб. и 63 млн руб. соответственно. Такая ситуация якобы возникла из-за сокращения господдержки: в 2018 году "Первый канал" получил вдвое меньше субсидий, а расходов нес больше.

В картотеке суда к зиме 2018 года было зарегистрировано 11 исков от "Останкино" к главному подрядчику Первого канала и группе "Красный квадрат", владельцем которой является миллиардер и "друг Путина" Аркадий Ротенберг. Суд удовлетворил только некоторые из требований истца, обязав должников выплатить лишь 40 млн рублей. В январе 2019 года Первый канал погасил задолженность, и телецентр отозвал иски.

Между тем Первый канал продолжает получать многомиллиардные субсидии из бюджета. В 2018 году государство выделило каналу 4,6 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат, связанных с распространением программ вещателя в городах с населением менее 100 тыс. человек. В 2019 году общий размер субсидий составил 3,8 млрд рублей - это деньги на производство и приобретение программного продукта, компенсация затрат по его доставке.

В 2020 году Минфин предлагает выделить Первому каналу 6,5 млрд рублей, сказано в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 и 2021-2022 гг.

Контрольный пакет акций Первого канала сегодня принадлежит государству - 38,9% у Росимущества, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы" (НМГ). Пост Председателя совета директоров НМГ занимает Алина Кабаева.

После выхода ВТБ из капитала Первого канала, о котором было объявлено в сентябре, 20% вернулись продавцу - "ОРТ-КБ" миллиардера Романа Абрамовича, сказали два собеседника "Ведомостей" на медиарынке.