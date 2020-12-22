В Москве покончил с собой второй за месяц сотрудник Федеральной службы охраны - спецслужбы, занимающейся, в частности, охраной Кремля, высокопоставленных чиновников и президента РФ Владимира Путина.

Суицид произошел 21 декабря на северо-востоке города. Тело подполковника ФСО, имя которого не называется, было обнаружено под окнами многоквартирного дома, где он жил на шестом этаже, пишет "Московский комсомолец".

О гибели 38-летнего заместителя начальника одного из отделений ведомства сообщает и государственное агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник. Подробности агентством не раскрываются.

По данным "МК", подполковник впал в депрессию после смерти 42-летней жены, которая тоже работала в ФСО.Женщина жаловалась на боли в желудке и по рекомендации врача сделала гастроскопию. После возвращения из больницы домой 31 декабря 2019 года она решила прилечь отдохнуть и не проснулась. Как позже заключили медики, женщина умерла от сердечно-сосудистой недостаточности. Хотя на сердце она никогда не жаловалась.

В квартире покончившего с собой подполковника нашли записку с просьбой похоронить его с женой Юлией на Химкинском кладбище. Установлено, что в момент суицида офицер был трезвым, а в квартире он находился один.

У погибшего сотрудника остались пожилые родители, у которых он был единственным сыном. В ФСО мужчина попал по связям через родственников после окончания МАТИ. В брак он вступил 1 декабря 2018 года.

Самоубийство подполковника - второе в Москве в его спецслужбе за месяц, о котором стало известно. 30 ноября на территории Кремля покончил с собой сотрудник управления личной охраны президента Михаил Захаров. Издание "База" рассказывало, что незадолго до смерти он жаловался на переработки и поссорился с начальством. Переработки начались в последнее время из-за нехватки кадров.

По словам родных, в последнее время Захаров не жил вместе с супругой и в декабре должен был развестись по обоюдному согласию.