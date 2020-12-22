Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "ярко выраженной мании преследования" у Алексея Навального

Пресс-служба Президента России 21 декабря Алексей Навальный опубликовал расшифровку своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым из группы предполагаемых отравителей, о которых говорилось в недавнем громком расследовании Bellingcat, The Insider, CNN, Spiegel и ФБК

Алексей Навальный / YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "ярко выраженной мании преследования" у Алексея Навального, который по телефону добился признания факта своего отравления от сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.

Комментируя эту информацию, Песков заявил, что у Кремля "нет времени смотреть такие материалы", но согласился с оценкой ФСБ, назвавшей разговор Навального с Кудрявцевым "провокацией" и попыткой дискредитировать спецслужбы.

Песков, по его собственному выражению, позволил себе "чуть-чуть злоупотребить" и высказал личную точку зрения на расследование Навального. "В целом можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенное проявление мании величия, потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном проявления по Фрейду, зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос Business FM.

По словам Пескова, "никто", в том числе Кремль, не может однозначно говорить о том, что Навальный был отравлен, так как необходимую информацию о "визави в Берлине" Россия получить не может.

Комментируя тот факт, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции фактически признал, что за Навальным "присматривают" спецслужбы, Песков отметил, что президент не называл конкретных сотрудников. А на вопрос о оценке работы ФСБ, Песков ответил, что она "очень хорошо и эффективно защищает от терроризма, экстремизма, разных смертельных опасностей", цитирует "Дождь".

21 декабря Алексей Навальный опубликовал расшифровку своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым из группы предполагаемых отравителей, о которых говорилось в недавнем громком расследовании Bellingcat, The Insider, CNN, Spiegel и ФБК. Для этого оппозиционер воспользовался простой программой подмены номеров, которой пользуются телефонные пранкеры. Кудрявцеву он представился Максимом Устиновым, помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Собеседник Навального фактически признал свою причастность к попытке отравить политика "Новичком" и объяснил, почему, по его мнению, операция не удалась. Он также рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть штанов и трусов Навального, а потом его вещи были дважды обработаны, чтобы скрыть следы боевого вещества. Видео Навального о звонке набрало на данный момент около 13 миллионов просмотров.

Центре общественных связей ФСБ заявили, что способ подмены номера абонента, которым воспользовался Навальный - "известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях". В связи с этим организована проверка, "по результатам которой будет дана процессуальная оценка". Сам оппозиционер напомнил, что такой же метод используют известные "прокремлевские" пранкеры Вован и Лексус. При этом никогда не привлекались за это к юридической ответственности.