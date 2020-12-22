Пленарное заседание Госдумы, 22 декабря 2020 года

Госдума РФ Пленарное заседание Госдумы, 22 декабря 2020 года

Госдума РФ

Госдума приняла в третьем чтении депутатский законопроект о возможности запрета на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках СК, ФСБ и отдельных категориях военных в том числе без непосредственной угрозы их безопасности. Ранее в тот же день законопроект был поддержан во втором чтении, пишет ТАСС.

Авторы законопроекта указывают, что в сети "несанкционированно публикуются" сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что "негативно влияет на осуществление ими своих полномочий". "Предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства", - говорится в пояснительной записке.

Поправки вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". В соответствии с этим законом меры госзащиты распространяются на судей, прокуроров, следователей и дознавателей, оперативников, сотрудников ФСБ и СК, а также органов внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка, исполнение приговоров и постановлений судов.

В этот перечень также входят военнослужащие внутренних войск МВД, органов военной полиции и Росгвардии, непосредственно участвовавшие в борьбе с преступностью, сотрудники Росгвардии, обеспечивающие общественную безопасность, военнослужащие ВС РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, военные из органов внешней разведки, принимавшие участие в спецоперациях, сотрудники органов принудительного исполнения и учреждений уголовно-исполнительной системы. Кроме того, госзащита полагается близким указанных лиц.

Одновременно в закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) вносятся поправки о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления ОРД. Исключение предусмотрено лишь для информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих ОРД, а также распространенной уполномоченными органами.

До принятия закона запрет на разглашение информации о работе и частной жизни касался только тех силовиков, чья жизнь оказалась бы в опасности при общедоступности такой информации. Теперь согласие обнародовать данные о работе и жизни должно поступать от самого силовика, если речь не идет о проверке в рамках уголовного дела или антикоррупционного законодательства.

Один из авторов закона депутат Дмитрий Вяткин ранее сообщил Daily Storm, какие именно данные не подлежат разглашению. "Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, Федеральная служба судебных приставов - там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей", - перечислил он.

Как ранее заявил адвокат международной правозащитной организации"Агора" Станислав Селезнев, таким образом законодатели пытаются узаконить сложившуюся в России практику исключения сведений о некоторых лицах из официальных документов. По его словам, после принятия такого закона журналисты лишатся законной возможности проводить расследования, касающиеся чиновников и силовиков, а возбуждение уголовных дел по фактам коррупции после таких расследований будет невозможным. Адвокат Дамир Гайнутдинов полагает, что СМИ будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации.