Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ. Как уточняет ТАСС, к иноагентам предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование.

Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политикой "в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства", либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, "получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ". Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов и регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.

Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также не могут быть допущены к государственной тайне. Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. Они должны будут ставить на своих материалах соответствующую маркировку, а СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них. Маркироваться должны и произведенные иноагентами материалы.

Законопроект принят с рядом поправок: так, к политической деятельности, за которую физлицо могут признать иноагентом, не относится деятельность "в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира", а также благотворительная деятельность.

Уточняется, что маркировать материалы иноагентов будут обязаны только СМИ, а не интернет-пользователи и блогеры. Кроме того, рядовые работники НКО-иноагентов не будут обязаны помечать свои публикации как материалы иноагента: это требование будет распространяться только на руководство и учредителей такой организации. Наконец, исключается запрет для НКО-иноагентов участвовать в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

2 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны юридические и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. Это касается случаев, если такое лицо получает деньги и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ-иноагентов, а также российских юридических лиц, учрежденных такими СМИ.

Госдума 5 декабря приняла закон, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента, в том числе физлиц, работающих как СМИ-иноагенты. Сам Путин на пресс-конференции 19 декабря пояснил, что законом о гражданах-иноагентах Россия пытается ограничить иностранное вмешательство в свою политическую жизнь.

В сентябре этого года комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила приравнять физических лиц к иностранным агентам за сбор информации в пользу иностранных структур. По мнению Алексея Климова, гражданин, который занимается такой деятельностью, должен зарегистрировать ее в Минюсте и отчитываться о своих доходах. Он также предложил регламентировать деятельность "зарубежных эмиссаров", которые ведут в России агитацию и пропаганду, а также регламентировать деятельность посредников, передающих полученные из-за рубежа деньги на финансирование политических акций. Политические НКО также обяжут регистрироваться в Минюсте.

Понятие "иностранный агент" было впервые внесено в резонансный закон о некоммерческих организациях (НКО), принятый в 2012 году. Закон об НКО-иноагентах обязывает все некоммерческие организации, получающие денежные средства из-за рубежа и принимающие участие в политической деятельности, регистрироваться в качестве "иноагентов". В течение нескольких лет Минюст признал таковыми более 50 организаций, в том числе правозащитного профиля.

Многие отечественные НКО неоднократно выражали несогласие с таким положением и обращались в этой связи с жалобами в различные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека. При этом долгое время было невозможно выйти из списка "иноагентов". Закон, который позволил это делать, появился лишь в феврале 2015 года.

Еще один закон об иноагентах был разработан в конце 2017 года. Он стал реакцией уже не на внутреннюю, а на внешнеполитическую обстановку. Власти заявили, что приготовили "зеркальный ответ" на требование Минюста США к RT America (филиал российского госканала Russia Today) зарегистрироваться в качестве иноагента. СМИ, объявленное иноагентом в России в соответствии с новыми правилами, обязано выполнять все ограничения, установленные для НКО - иностранных агентов, и им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Одновременно вводится возможность признавать иноагентами физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России".

В частности, первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст. Решение о включении в перечень или об исключении из него будет приниматься ведомством по согласованию с МИД России. Для работы в РФ иностранное СМИ-иноагент будет обязано учредить российское юридическое лицо в течение одного месяца со дня получения указанного статуса, а также уведомить профильное ведомство.

Согласно документу, в выходных данных зарегистрированного СМИ, участником (учредителем) которого является российское юридическое лицо, выполняющее функции иноагента, должно содержаться указание на то, что такое СМИ создано иностранным СМИ-иноагентом. Также вводится требование маркировать продукцию СМИ-иноагентов и запрет на ее распространение без маркировки. Такое же ограничение устанавливается на распространение данных материалов без маркировки в интернете. Новые нормы позволяют блокировать интернет-ресурс иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении.

Пока Минюст отнес к иностранным агентам 11 СМИ. Это "Радио Свобода", "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".