Аскольд Куров / Facebook Полиция задержала режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшего к зданию ФСБ на одиночный пикет с синими трусами в руках

Аскольд Куров / Facebook

Полиция задержала режиссера-документалиста Виталия Манского, вышедшего к зданию ФСБ на одиночный пикет с синими трусами в руках. "Чтобы были чистыми, чтобы ничего на них не было. Гражданская позиция", - объяснил он подошедшим к нему с вопросами полицейским.

Манский пожелал силовикам хорошей службы, призвал их "защищать страну от убийц" и попытался уйти, но сотрудники преградили ему путь. Режиссер Аскольд Куров сообщил в Facebook, что Манского отвезли в ОВД Мещанского района. Его телефон недоступен.

Трусы, которые принес с собой Манский, отсылают к попытке отравить Алексея Навального "Новичком". Из пранкового разговора оппозиционера с предполагаемым участником группы отравителей Константином Кудрявцевым выяснилось, что яд был нанесен на внутреннюю часть брюк и трусов Навального, а когда политика госпитализировали, его одежду дважды обработали, чтобы на ней не осталось следов вещества.

После этого трусы Навального превратились в мем. Жители разных городов России стали выходить на пикеты в поддержку оппозиционера с плакатами, обыгрывающими эту тему. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пранк-звонок, заявил, что у Навального "ярко выраженная мания преследования" и "зацикленность на гульфиковой зоне".