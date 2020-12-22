Российский МИД уведомил глав дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также представительство ЕС в Москве о расширении списка лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза

МИД России / Flickr Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Российский МИД уведомил глав дипломатических представительств ФРГ, Франции и Швеции, а также представительство ЕС в Москве о расширении списка лиц, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на октябрьские санкции Евросоюза по делу об отравлении Алексея Навального.

В черный список вошли "те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", говорится на сайте МИДа без указания конкретных имен.

Москва объявила о введении ответных санкций только сейчас, спустя больше двух месяцев. МИД РФ считает "категорически неприемлемым" принятие "незаконных" ограничительных мер против россиян "под предлогом их мнимой причастности" к отравлению Навального. Страны - инициаторы введения санкций "не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС", заявили в ведомстве.

Это "конфронтационное политическое решение" было принято Советом ЕС "в обстановке спешки и скрытности", а фамилии тех, против кого направлены санкции, "верстались произвольно", продолжает МИД. В ведомство были вызваны посол Франции Пьер Леви, представитель посольства Швеции и постоянный заместитель посла ФРГ Беате Гжески, передает РИА "Новости".

Европейские санкции были введены в середине октября против главы управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и Великобритании, заморозку активов и запрет на проведение финансовых операций.

В документе ЕС объясняется, что Андрей Ярин входил в "оперативную группу" внутри администрации президента, чья роль заключалась в противодействии Навальному и его дискредитации в обществе. Также отмечается, что нервно-паралитический агент, которым был отравлен оппозиционер, доступен только государственным органам РФ, поэтому отравление было возможно "только с согласия администрации президента" и при участии ФСБ. Этим объясняется включение в санкционный список Сергея Кириенко и Александра Бортникова

Сергей Меняйло включен в список как представитель Путина в Сибири, в ходе поездки по которой за Навальным "внимательно следили власти РФ". Введение санкций против двух заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко в ЕС объяснили тем, что один курирует исследовательскую деятельность, а второй - вопросы вооружения. При этом Минобороны брало на себя ответственность за безопасное хранение запасов химического оружия до его полного уничтожения. Использование "Новичка" на территории РФ для отравления Навального говорит об умысле или халатности военного ведомства и его политического руководства, заявили в ЕС.

Что касается ГосНИИОХТ, то он до 1994 года участвовал в разработке и производстве химического оружия, включая токсичный нервно-паралитический агент, ныне известный как "Новичок". После 1994 года институт участвовал в государственной программе по уничтожению советских запасов химического оружия. Таким образом, использование "Новичка" при отравлении Навального было возможно "только из-за невыполнения Институтом своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия".