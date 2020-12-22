Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы, подготовленной в связи с поправками к Конституции, стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно закону, бывший глава государства получает неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру. Это правило также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку. Привилегии касаются не только действий в период исполнения президентских полномочий, но и на последующие деяния бывшего главы государствами, который тем самым получает пожизненный иммунитет.

Из текста законопроекта можно сделать вывод, что привлечь экс-президента к ответственности за совершение административных правонарушений, а также уголовных преступлений незначительной или средней тяжести, к которым относятся побои или даже причинение смерти по неосторожности (например, в результате ДТП или при самообороне), будет нельзя.

Лишить иммунитета бывшего лидера будет крайне сложно, если соблюдать предусмотренную законом процедуру. Соответствующее решение принимает Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении: решение должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения ее специальной комиссии.

При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. Верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. В противном случае его отклонят.

Предусмотренная процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.