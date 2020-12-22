Защита бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, обнародовала копию одного из постановлений следователя, из которого следует, что дело Сафронова не связано с его работой помощником главы Роскосмоса

АГН Москва / Пресс-служба суда Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что дело связано не с журналистской деятельностью Сафронова, а с "достаточно длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина"

Пресс-служба Президента России

Защита бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, обнародовала копию одного из постановлений следователя, из которого следует, что дело Сафронова не связано с его работой помощником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, как об этом дважды говорил президент России Владимир Путин.

Копию документа опубликовали "Ведомости" и The Bell. Это постановление о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене, подписанное 13 июля 2020 года следователем по особо важным делам СУ ФСБ Александром Чабаном.

В нем нет ни одного упоминания о госкорпорации Роскосмос и периоде, когда Сафронов стал ее сотрудником. Из текста следует, что Сафронов был "привлечен к негласному сотрудничеству представителем иностранного государства - разведывательной службы Чешской Республики <...> подконтрольной спецслужбам США" в марте 2012 года.

По данным следствия, в 2017 году Сафронов получил от того же представителя чешской разведки зашифрованные задания, направленные на собирание и передачу информации в отношении военно-технического сотрудничества России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

Адвокат Сафронова Иван Павлов также заявил, что расследование строится вокруг эпизодов 2017 года, а "история про предполагаемую вербовку в 2012 году является фоном". Сама по себе вербовка не образует состава госизмены: состав преступления могут образовать только какие-то действия с информацией, пояснил защитник.

В материалах дела не указано имя "представителя иностранного государства", с которым, по мнению следствия, контактировал Сафронов, и не сказано, откуда стало известно о "вербовке" журналиста. Причастность иностранца к чешской разведке следствие обосновывает двумя сообщениями "органов внешней разведки" России - от сентября 2019 года и от марта 2020 года.

По этим сообщениям, "вышеуказанный представитель чешской разведки имеет специальную подготовку и причастен к деятельности иностранной спецслужбы, а собранные и переданные Сафроновым сведения попали в распоряжение иностранных спецслужб".

В 2017 году Сафронов работал спецкорреспондентом "Коммерсанта", в 2019 году перешел работать в "Ведомости", а советником Рогозина официально стал только в мае 2020 года. Путин же на своей большой пресс-конференции заявил, что дело связано не с журналистской деятельностью Сафронова, а с "достаточно длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина", когда тот еще был вице-премьером, а потом уже главой Роскосмоса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого объяснил, что Путин использует информацию, полученную от следствия, но Кремль готов ознакомиться с доводами защиты, которые она готова сделать публичными.

Адвокат Сафронова Иван Павлов выразил надежду, в Кремле учтут обнародованный документ. Он также отметил, что ФСБ не только расследует дело, но и осуществляет оперативное сопровождение, а привлеченные специалисты также являются сотрудниками ФСБ. "Если следствие выберет свидетелей также из состава органов ФСБ, то будет весьма интересная картина. Любопытно, кто в такой ситуации будет судьей", - иронизирует Павлов.

По данным СМИ, "вербовщиком" называют друга Сафронова из Чехии Мартина Лариша, который, в свою очередь, назвал эту версию бредом и дезинформационным вбросом. Лариш познакомился с Иваном Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny, потом они стали друзьями. Лариш отмечал, что не имеет доступа к государственной тайне. Сафронов же с самого начала утверждал, что получил все данные из открытых источников, однако проверять эту версию начали лишь в последнее время.