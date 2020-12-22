Охранники Среднеуральского женского монастыря отказались пустить на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, которые прибыли туда для проведения строительно-технической экспертизы

Проповеди схиигумена Сергия (Романова) / ВКонтакте Ранее пресс-служба епархии сообщила, что во вторник на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, начались работы по строительно-технической экспертизе, которая необходима для оформления зданий

Проповеди схиигумена Сергия (Романова) / ВКонтакте

Охранники Среднеуральского женского монастыря отказались пустить на территорию обители судебных приставов и представителей епархии, которые прибыли туда для проведения строительно-технической экспертизы, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"По моим данным, запустили только эксперта", - сказала собеседница агентства.

Она также подчеркнула, что "захватчики монастыря спешат представить в информационном поле законные действия "штурмом монастыря", чтобы в очередной раз попытаться оправдать собственное беззаконие".

В свою очередь соратник отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил, что представители Екатеринбургской епархии, журналисты и "вооруженные представители службы судебных приставов" приехали в монастырь без уведомления.

"Зачем они приехали в таком качестве, никого не уведомив о том, что здесь будет происходить?!", - сказал он в видеообращении, опубликованном в одном из телеграм-каналов.

По мнению представителей монастыря, визит силовиков это "провокация" епархии, которую священники проводят, пока новый глава - епископ Евгений (Кульберг) - находится в отъезде.

Ранее пресс-служба епархии сообщила, что во вторник на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, начались работы по строительно-технической экспертизе, которая необходима для оформления зданий. Вместе с представителями церкви туда прибыли назначенные судом эксперты и судебные приставы.

20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря. 26 октября оно было принято к производству.

Кроме того, в декабре епархия в рамках иска подала ходатайство о запрете любым лицам на территории монастыря "чинить препятствия деятельности экспертов" и сопровождающим их лицам во время обследования здания храма. Суд его удовлетворил. Следующее заседание по иску состоится 5 февраля.

Епархия доказывает, что строительством монастыря занималась игуменья Варвара (Крыгина) по благословению и при поддержке митрополитов Викентия (Мораря) и Кирилла (Наконечного). Любое имущество, по уставу организаций в составе РПЦ, принадлежит Церкви и управляется епархиями.

"Земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании епархии и предоставлены ей для религиозной деятельности. Все договоры, заключаемые по деятельности монастыря, также заключены с епархией", - рассказали 66.ru в пресс-службе епархии.

Екатеринбургская епархия уже длительное время предпринимает попытки юридически зафиксировать свое имущественное право на постройки Среднеуральского монастыря. В данный момент здания комплекса являются самостроем, хотя законодательство и позволяет возводить и эксплуатировать подобные постройки религиозным организациям.

Ситуация усугубляется тем, что здание храма иконы Божией Матери Среднеуральского монастыря в реальности не соответствует технической документации на постройку. Например, храм состоит из четырех этажей, а, согласно техническому паспорту, в нем всего три этажа.

Напомним, в июне схимонах Сергий (Николай Романов) захватил женский Среднеуральский монастырь, сместив его настоятельницу. Монахини, которые были не согласны с ним, были вынуждены покинуть обитель. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они ответили отказом. Бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать монастырь. Схимонах Сергий был лишен сана решением третьего по счету заседания церковного суда, прошедшего в Екатеринбургском епархиальном управлении 10 сентября -за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. Он в тот день не явился на заседание в епархию, а вместо этого опубликовал очередное видеообращение в интернете.

Церковный суд постановил, что Сергий "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея".

Суд также отметил, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Кроме того, были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия. Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм то, что схиигумен прекратил поминать за богослужением патриарха и правящего архиерея.

7 июля суд в Верхнепышминском районе Свердловской области оштрафовал его за распространение фейков о коронавирусе на 90 тыс. рублей. Адвокат Сергия подала апелляцию, но судья второй инстанции оставила назначенное по делу наказание в силе.

20 июля суд в Верхней Пышме признал Романова виновным в возбуждении ненависти. В основу дела легли высказывания Романова во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре. В них усмотрели признаки возбуждения вражды, ненависти, розни к группе лиц по национальному признаку, а также призывы к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19.

В октябре патриарх Кирилл утвердил отлучение мятежного и низложенного схимонаха Сергия от Церкви.

В Среднеуральском монастыре продолжают проводить богослужения, хотя Сергия лишили священного сана, а служащим с ним иереям запретили продолжать службы. Настоятель храма Ксении Петербургской на Эльмаше в Екатеринбурге священник Георгий Бусыгин открыто поддержал Николая Романова. Из-за этого в ноябре епархия лишила его прихода, зато Бусыгина приняли в Среднеуральском женском монастыре. После этого Екатеринбургская епархия обещала "отсекать" от Церкви раскольников и предателей, которые пытаются "внедрить" демократию в жесткую структуру РПЦ.