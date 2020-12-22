АГН "Москва" Попытка ограбления была предпринята в банке на Зацепском валу. Грабитель угрожал персоналу банка "предметом, похожим на пистолет". Затем он сделал несколько выстрелов и скрылся

АГН "Москва"

Московская полиция разыскивает мужчину, напавшего на отделение одного из банков. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления МВД, в полицию поступил сигнал о нападении на банк, расположенный в доме N 5 на Зацепском валу.

По предварительным данным, войдя в помещение, злоумышленник стал угрожать сотрудникам банка "предметом, похожим на пистолет". При этом он потребовал отдать ему деньги.

В МВД отметили, что мужчина несколько раз выстрелил и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Никто не пострадал.

В настоящее время полицейские разыскивают нападавшего.