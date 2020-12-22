Любовь Соболь, задержанную у дома сотрудника ФСБ, отпустили без предъявления обвинений

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанную возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева из группы предполагаемых отравителей Алексея Навального, отпустили из полиции без предъявления обвинения. Соболь ночью вышла из ОВД Новокосино "под облегченные вздохи всех сотрудников".

"Тут генералы и знаменитый МУР много часов ломали голову что же со мной, ничего не нарушевшей, делать!" - написала Соболь в Twitter. По словам юриста, вокруг нее постоянно находились какие-то сотрудники, причем у некоторых смена закончилась за несколько часов до этого.

Полицейские опрашивали Соболь в рамках доследственной проверки по статье о нарушении неприкосновенности жилища (статья 139 УК), она отказалась давать показания. В итоге на юриста ФБК составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП), сообщается в Twitter "Навальный Live".

В документе сказано, что Соболь "демонстративно размахивала руками, на неоднократные законные требования начальника отделения участкового уполномоченного полиции Коробкова К.В. проследовать с ним отказалась (продолжала оказывать пассивное сопротивление)".

В том же ОВД на 48 часов оставили троих сотрудников канала "Навальный.Live" - Ольгу Ключникову, Акима Керимова и Константина Распопова - по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

21 декабря Навальный опубликовал свой телефонный разговор с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который фактически признал факт отравления оппозиционера, думая, что говорит с помощником бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, и рассказал немало подробностей об операции. В частности о том, что отравляющим веществом были обработаны трусы Навального, и, хотя доза рассчитывалась с запасом, ситуация сложилась "не в пользу" исполнителей, так как самолет с оппозиционером совершил экстренную посадку. Он также рассказал, что одежду, в которой был Навальный, дважды обрабатывали, чтобы на ней не осталось следов яда.