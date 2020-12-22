Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, 561 человек умер

Стопкоронавирус.рф Всего в стране выявлено 2 906 503 заболевших в 85 регионах, 24 158 человек вылечились за сутки. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, 561 человек умер. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 906 503 заболевших в 85 регионах, 24 158 человек вылечились за сутки. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Число пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло до 535 071.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7237 (71)

Санкт-Петербург - 3760 (82)

Московская область - 1498 (22)

Нижегородская область - 503 (17)

Свердловская область - 400 (17)

Псковская область - 398 (1)

Воронежская область - 388 (9)

Архангельская область - 388 (6)

Республика Карелия - 388 (2)

Ростовская область - 385 (23)

Вологодская область - 367 (2)

Республика Крым - 354 (8)

Хабаровский край - 339

Пермский край - 332 (19)

Красноярский край - 330 (21)

Челябинская область - 309 (8)

Самарская область - 304

Ульяновская область - 284

Республика Коми - 283 (7)

Мурманская область - 278 (4)

Иркутская область - 277 (16)

Волгоградская область - 270 (4)

Саратовская область - 261 (6)

Забайкальский край - 253 (5)

Кировская область - 244 (1)

Омская область - 240 (8)

Ставропольский край - 240 (7)

Приморский край - 239 (5)

Тверская область - 233 (3)

Ленинградская область - 228

Ханты-Мансийский автономный округ - 219 (3)

Алтайский край - 214 (7)

Новгородская область - 210 (1)

Республика Бурятия - 207 (5)

Тульская область - 206 (13)

Удмуртская Республика - 206 (2)

Республика Саха (Якутия) - 201 (6)

Брянская область - 200 (7)

Калининградская область - 199 (5)

Пензенская область - 195 (3)

Томская область - 192

Краснодарский край - 187 (14)

Ярославская область - 187 (5)

Белгородская область - 186 (5)

Владимирская область - 186 (5)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 186 (3)

Ивановская область - 182 (10)

Астраханская область - 180 (5)

Курская область - 179 (4)

Орловская область - 179 (3)

Республика Хакасия - 177 (11)

Оренбургская область - 175 (5)

Калужская область - 171 (3)

Новосибирская область - 166 (7)

Тюменская область - 165 (6)

Липецкая область - 164 (7)

Республика Башкортостан - 162 (1)

Смоленская область - 154

Республика Дагестан - 155 (6)

Тамбовская область - 152 (3)

Сахалинская область - 150 (2)

Кемеровская область - 148 (2)

Чеченская Республика - 143 (1)

Амурская область - 142

Рязанская область - 134 (3)

Республика Чувашия - 123 (8)

Костромская область - 114 (3)

Курганская область - 110 (1)

Республика Татарстан - 104

Республика Калмыкия - 102

Кабардино-Балкарская Республика - 102

Республика Адыгея - 95

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Ингушетия - 91 (3)

Республика Мордовия - 87 (2)

Республика Северная Осетия-Алания - 87

Севастополь - 82 (2)

Камчатский край - 78

Республика Алтай - 61 (3)

Республика Марий Эл - 52 (1)

Республика Тыва - 51

Магаданская область - 41 (1)

Еврейская автономная область - 26

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 2

