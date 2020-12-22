Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, 561 человек умер. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 2 906 503 заболевших в 85 регионах, 24 158 человек вылечились за сутки. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Число пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло до 535 071.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 7237 (71)
Санкт-Петербург - 3760 (82)
Московская область - 1498 (22)
Нижегородская область - 503 (17)
Свердловская область - 400 (17)
Псковская область - 398 (1)
Воронежская область - 388 (9)
Архангельская область - 388 (6)
Республика Карелия - 388 (2)
Ростовская область - 385 (23)
Вологодская область - 367 (2)
Республика Крым - 354 (8)
Хабаровский край - 339
Пермский край - 332 (19)
Красноярский край - 330 (21)
Челябинская область - 309 (8)
Самарская область - 304
Ульяновская область - 284
Республика Коми - 283 (7)
Мурманская область - 278 (4)
Иркутская область - 277 (16)
Волгоградская область - 270 (4)
Саратовская область - 261 (6)
Забайкальский край - 253 (5)
Кировская область - 244 (1)
Омская область - 240 (8)
Ставропольский край - 240 (7)
Приморский край - 239 (5)
Тверская область - 233 (3)
Ленинградская область - 228
Ханты-Мансийский автономный округ - 219 (3)
Алтайский край - 214 (7)
Новгородская область - 210 (1)
Республика Бурятия - 207 (5)
Тульская область - 206 (13)
Удмуртская Республика - 206 (2)
Республика Саха (Якутия) - 201 (6)
Брянская область - 200 (7)
Калининградская область - 199 (5)
Пензенская область - 195 (3)
Томская область - 192
Краснодарский край - 187 (14)
Ярославская область - 187 (5)
Белгородская область - 186 (5)
Владимирская область - 186 (5)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 186 (3)
Ивановская область - 182 (10)
Астраханская область - 180 (5)
Курская область - 179 (4)
Орловская область - 179 (3)
Республика Хакасия - 177 (11)
Оренбургская область - 175 (5)
Калужская область - 171 (3)
Новосибирская область - 166 (7)
Тюменская область - 165 (6)
Липецкая область - 164 (7)
Республика Башкортостан - 162 (1)
Смоленская область - 154
Республика Дагестан - 155 (6)
Тамбовская область - 152 (3)
Сахалинская область - 150 (2)
Кемеровская область - 148 (2)
Чеченская Республика - 143 (1)
Амурская область - 142
Рязанская область - 134 (3)
Республика Чувашия - 123 (8)
Костромская область - 114 (3)
Курганская область - 110 (1)
Республика Татарстан - 104
Республика Калмыкия - 102
Кабардино-Балкарская Республика - 102
Республика Адыгея - 95
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Ингушетия - 91 (3)
Республика Мордовия - 87 (2)
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Севастополь - 82 (2)
Камчатский край - 78
Республика Алтай - 61 (3)
Республика Марий Эл - 52 (1)
Республика Тыва - 51
Магаданская область - 41 (1)
Еврейская автономная область - 26
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 2