Сотрудники Следственного комитета обыскали дом матери участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в деревне Видогощи Тверской области. Об этом "МБХ медиа" рассказал адвокат Леонид Соловьев.

"Приехали к маме Петра в деревню сегодня в 10 утра. Обыск проходил в рамках того самого дела по 212-й статье о массовых беспорядках в Москве, плюс к нему добавили то, что Верзилов якобы не уведомил власти о втором гражданстве, - пояснил адвокат. - То есть это одно дело как бы. По итогу ничего не изъяли и даже нам не оставили копию протокола. Будем просить Басманный суд подтвердить или опровергнуть законность этого обыска". Леонид Соловьев добавил, что обыск длился два часа.

По его словам, обыск - это "дежурная мера" для того, чтобы продлить срок следствия по делу и "показать, что работа идет".

Сам Петр Верзилов рассказал, что в обыске участвовали 10 сотрудников отдела СК РФ по особо важным делам, которых он назвал "бездельниками". "Проехали 250 км, ничего не изъяли, и поехали 250 км обратно", - пояснил издатель "Медиазоны".

Суперновость. Внезапно ДЕВЯТЫЙ обыск по моему уголовному делу о беспорядках 2019 года и втором паспорте - Отдел особо важных дел СК обыскал - внимание! - деревенский дом моей мамы в Тверской области. 10 СКшников проехали 250 км - ничего не изъяли! - и поехали 250 км обратно pic.twitter.com/qBPJ8AGxOd— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) December 22, 2020

В июле в отношении Петра Верзилова возбудили уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве. За две недели до этого, пока Верзилов находился под арестом по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП), у него прошли два обыска. После этого был проведен еще ряд обысков. Теперь общее число следственных действий достигло девяти. В частности, силовики обыскали квартиру подруги матери Верзилова.