Госдума к Новому году разрешила регионам создавать частные вытрезвители

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, сообщается на сайте нижней палаты парламента

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект дает регионам право создавать вытрезвители для людей, которые находятся в общественном месте пьяными и не могут сами передвигаться или ориентироваться в пространстве. Власти регионов смогут привлекать для создания отрезвляющих заведений частный бизнес, если в бюджете нет денег на их обустройство. Правила работы вытрезвителей должны установить МВД, Минздрав и Минтруда.

"Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация", - говорится на сайте Госдумы. Сейчас в России существуют медицинские вытрезвители, но региональные и муниципальные власти не могли их создавать.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после ликвидации системы вытрезвителей в 2010 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, к 2018 году (за восемь лет) выросло на 34,9%. При этом выпивший человек сам может стать жертвой преступления, к тому же обычно таких людей везут в больницы, но медики за работу с ними денег не получают.

Так как человек находится в состоянии опьянения, авторы предложили разрешить медицинское вмешательство без его согласия. По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступает более 80% населения.

"Ведомства должны найти пути взаимодействия: кто должен возить, кто охранять, кто лечить, кто должен оказывать первую помощь. Эти вопросы будут отрабатываться правительством дополнительно", - пояснил телеканалу "360" соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он отметил, что система вытрезвителей станет социальной помощью для человека, который из-за своего состояния просто не понимает, куда ему нужно идти. Но, как и за любую услугу, за ночь, проведенную в заведении, придется заплатить. Систему оплаты также определит правительство. Не исключено, что вместо денег клиент вытрезвителя сможет рассчитаться обязательными работами.

Юристы же полагают, что новая система станет поводом для злоупотреблений со стороны сотрудников полиции, которые могут предложить нетрезвому гражданину заплатить на месте меньшую сумму, чтобы не уезжать в вытрезвитель. То же самое касается и частных вытрезвителей на условиях государственно-частного партнерства.

"Чем может быть выгоден вытрезвитель? Здесь нет источника дохода, кроме пьяных. Это просто не окупится. Либо же, если [речь идет о работе] на условиях ГЧП, то у владельца появляется интерес заломить за каждую ночь по 10 тысяч рублей. Человек просто попадает в зависимость: половину зарплаты он тратит на выпивку, а половину - на ночь, проведенную в вытрезвителе", - предположил партнер юридической фирмы "ФБК Право" Александр Ермоленко.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает, что вытрезвители в сегодняшней России не нужны. По его словам, пьяными должны заниматься специальные службы, которые будут доставлять их домой, оплачивая проезд за их же счет. Если человеку потребуется медицинская помощь, то его нужно доставлять в экстренные наркологические службы, или в отдел полиции, если нетрезвый мужчина ведет себя буйно. Кроме того, мужчина, нуждающийся в системном вытрезвлении, должен быть вовлечен в реабилитационный процесс, а определять, требуется человеку медицинская помощь или нет, должны врачи, а не полицейские.

Смешивание же правоохранительных и медицинских функций, как это было в советское время, недопустимо, поскольку приводит к появлению серой зоны, где пьяный человек становится объектом насилия. В качестве примера эксперт привел ситуацию в Арзамасе, где сотрудники вытрезвителя регулярно насиловали пьяных женщин. Уголовное дело по данному факту возбудили лишь после того, как на это обратила внимание женщина-юрист.