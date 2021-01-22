Путин предложил отменить возрастные ограничения по нахождению на посту гражданских чиновников

Пресс-служба Президента России

Путин Путин внес в Госдуму законопроект, который отменят возрастные ограничения по нахождению на посту для гражданских чиновников, пишет РБК. Законопроект зарегистрирован в базе Госдумы.

Поправку предлагается внести в статью 25.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе в России".

В пояснительной записке сказано, что сейчас предельный возраст пребывания назначаемых президентом чиновников на государственной гражданской службе - 65 лет. Для высших руководителей - 70 лет. Однако "в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".

В законопроекте предусмотрено, что "в исключительных случаях" данное возрастное ограничение не распространяется.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - гласит поправка.

Напомним, в мае 2020 года президент подписал закон о поправках в Трудовой кодекс, повышающий предельный возраст руководителей государственных и муниципальных вузов до 70 лет. В отдельных случаях срок пребывания руководителей в своей должности могут продлить и после того, как им исполнится 70 лет.

Правительство в ноябре 2020 года внесло законопроект с предложением продлить возраст пребывания на службе для офицеров из руководящего состава уголовно-исполнительной системы.