В Приамурье суд прекратил уголовное дело о заражении 160 онкобольных детей гепатитом С

AndreyPopov / DepositPhotos Благовещенский городской суд Амурской области вынес решение о прекращении уголовного дела, возбужденного в связи с массовым заражением онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Благовещенский городской суд Амурской области вынес решение о прекращении уголовного дела, возбужденного в связи с массовым заражением онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ), в связи с истечением срока давности привлечения по делу, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении Батурской И. П., Платовой Г. В., Серга А. П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Суд постановил: прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения по уголовному делу", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, в результате халатности заместителя главврача по лечебной работе Аси Серга и заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии Галины Платовой и Ирины Батурской в больнице допускалось использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов. В ходе расследования установлено, что общее число зараженных вирусным гепатитом С - более 160 детей.

В Благовещенском горсуде уточнили, что уголовное дело поступило в суд 28 октября 2020 года. В деле 149 томов, некоторые содержат до 300 листов. Срок рассмотрения по данному делу истек 31 декабря 2020 года.

В Бурятии родители мальчика, который стал инвалидом из-за халатности врачей, отсудили 2 млн рублей

Похожее дело о халатности медиков рассмотрел Верховный суд Бурятии. Там с врачами судились родители Вани Спирина.

Суд первой инстанции (Советский суд Улан-Удэ) присудил семье 4 млн рублей. Но затем Верховный суд снизил сумму компенсации морального вреда до 2 миллионов рублей, рассказал газете "Номер один" адвокат Юрий Саляхудинов.

"На мой взгляд, мотивы для снижения денежной компенсации были, скорее, не юридические, а политические, - пояснил он. - Во-первых, сказалась ситуация с этой пандемией, из-за чего доходы медучреждений снизились, а расходы увеличились. Во-вторых, это могло быть плохим прецедентом для медицинских учреждений. Ведь другие пациенты либо родители таких же маленьких детей, пострадавших от халатности врачей, также пошли бы в суд, требуя 4 млн".

1 октября 2016 года мать Вани Александра Спирина обратилась в Прибайкальскую больницу , так как у сына отекли обе руки. "Врач педиатр Лилия Абрамова поставила диагноз "острый бронхит" и "острый гастрит". Дополнительный диагноз - "аллергия на полынь". Ребенка госпитализировали в детское отделение Прибайкальской ЦРБ на обследование", - вспоминает женщина.

С каждым днем состояние мальчика только ухудшалось. Александра Спирина забила тревогу, просила врача педиатра срочно провести УЗИ внутренних органов. Но врач ответила отказом: мол, надо подождать и пройти обследование по записи, то есть через неделю. Тогда мать с сыном срочно выехала в Улан-Удэ и обратилась за помощью в частную клинику.

Ване сделали УЗИ и поставили диагноз "острый нефротический синдром". Врач порекомендовал Александре Спириной незамедлительно обратиться в нефрологическое отделение Детской республиканской клинической больницы. Как выяснилось впоследствии, именно этот диагноз и был единственно верным. У мальчика действительно появились серьезные проблемы с почками. То есть все три диагноза, поставленные районным врачом педиатром, были ошибочны.

Но и в Детской республиканской клинической больнице с лечением не все было гладко. В ночь на 22 октября у Вани начались сильные головные боли. Чтобы хоть как-то облегчить боль, он обматывал голову влажным полотенцем. Начиная с двух часов ночи, несколько раз звонил матери, жалуясь на то, что уже не может терпеть сильную головную боль (ей ложиться вместе с сыном запретили, ссылаясь на то, что мальчик уже взрослый).

Александра Спирина пыталась помочь Ване советами. А врачи дали юному пациенту лишь таблетки с обезболивающим. Только наутро выяснилось, что у ребенка все это время было повышенное давление, а позже медики-эксперты сказали, что мальчик пережил инсульт. Утром у Вани начались судороги, он впал в кому. Очнулся мальчик только на пятый день и уже никого не узнавал. Он забыл всю школьную программу.

Сегодня Ване Спирину 14 лет, но у него уровень развития семилетнего ребенка. Матери приходится круглосуточно находиться рядом с ним. Из-за постоянного психологического напряжения, безысходности и усталости Александре пришлось пройти курс лечение у психолога.

В суде адвокат доказывал, что мальчик стал инвалидом именно из-за действий медиков, поставивших неверные диагнозы и вообще в целом халатно отнесшихся к маленькому пациенту. Однако они признавать свою вину не хотели. Долгое время - до проведения специальной медицинской экспертизы - утверждали, что Ваня еще до того самого обращения в больницу района и Улан-Удэ был серьезно болен, выдвигались и версии насчет каких-то травм, нанесенных ребенку. Эксперты отмели все эти предположения, доказав, что ребенок до всей этой истории был абсолютно здоров, а его инвалидность - именно последствие неправильного лечения.

Сейчас мать Вани ждет выплаты компенсации и хочет поехать с сыном в одну из клиник Санкт-Петербурга. Она надеется, что здоровье ребенка еще можно восстановить, хотя бы частично.

Адвокат Юрий Саляхудинов уже много лет специализируется именно по подобным медицинским делам, которые рассматриваются не только в Бурятии, но и в Иркутской области, и в Москве. По его словам, случай с Ваней Спириным - лишь один из множества.

"У меня очень много дел по врачебным ошибкам в родах. Казалось бы, что там может быть проще? Ведь за тысячу лет процесс родоразрешения происходит одинаково. Все особенности и все нюансы давным-давно изучены. Тем не менее какие-то ошибки совершаются, причем однотипные. Например, когда необходимо делать кесарево сечение, его почему-то отметают. Из-за чего происходят трагедии. У одной женщины ребенка так выдавливали, что сломали шейный позвонок. В итоге ребенок - глубокий инвалид, парализован", - рассказывает адвокат.

В отдельный том, пожалуй, давно пора складывать те дела, которые связаны с врачебными ошибками и халатностью во время праздников. "У нас есть такой пунктик в стране - что в больницах рожать или заболевать во время праздников (Новый год, 8 Марта и т. д.) категорически нельзя. Был случай, мама после ЭКО попала в Иркутский перинатальный центр. Сделали кесарево сечение, достали двух мальчишек. Это было 30 декабря. Но затем врачи не уследили - у одного из мальчиков произошла остановка дыхания. Реанимировать малыша начали слишком поздно. В итоге этот мальчик тоже глубокий инвалид. Врачи, видимо, пили чай или занимались своими делами, в то время пока малыш лежал без дыхания", - говорит Юрий Саляхудинов.

В другом случае мужчина старше 30 лет сам пришел в больницу с пневмонией. Его госпитализировали. Но тут начались праздники (8 марта), и "всем стало некогда". "Его просто передавали друг другу дежурные врачи как эстафетную палочку. В итоге ухудшения здоровья никто не заметил. Мужчина умер в больнице от пневмонии. Задохнулся", - рассказал адвокат. В этом случае ему тоже удалось отсудить компенсацию в пользу супруги и детей умершего пациента.

Другой мужчина из Бурятии приехал в Иркутск, чтобы по квоте вылечить катаракту. У него была аллергия на некоторые препараты. "При поступлении в клинику ему, конечно, задавали вопросы по этому поводу. Пациент все подробно рассказал, названия препаратов даже прописали у него в карте, на обложке. А наутро перед операцией медсестра вколола именно те самые лекарства, которые ему противопоказаны. Прямо на операционном столе развивается анафилактический шок. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов, но мужчина умер", - говорит Юрий Саляхудинов.

Позже во время служебного расследования медсестра призналась, что самолично вколола мужчине те самые препараты. Однако уголовное дело было прекращено. Из-за того, что после эксгумации тела, которая проходила спустя девять месяцев после смерти, те самые препараты не обнаружены.

Молодой человек попал в иркутскую больницу с обычным аппендицитом. Во время операции он впал в кому, после которой стал нуждаться в длительной реабилитации. Сначала врачи говорили, что все дело в использовании некачественного препарата, но эта версия не подтвердилась. Адвокат потерпевшей стороны полагает, что кома стала следствием передозировки наркоза.