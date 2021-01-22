Сотрудники ФСБ России предотвратили в Башкирии террористический акт против правоохранителей и задержали готовившего его россиянина. Как сообщается на сайте ФСБ, в ходе проведенных мероприятий задержан 26-летний гражданин России, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Личность террориста в интересах следствия не разглашается. Из оборудованного им тайника изъято огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты самодельного взрывного устройства. В средствах связи задержанного обнаружены инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, изобличающая его преступные намерения.

Как следует из видео, опубликованного ФСБ, задержанный признался в подготовке взрыва. На видео молодой человек находится с рядом тайником, где находилось оружие. "В данном месте я должен получить оружие и самодельное взрывное устройство для взрыва людей", - сказал он, отвечая на вопрос оперативника.