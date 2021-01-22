В Татарстане на нефтяном предприятии прогремел взрыв. Два человека погибли

Moscow-Live / Будишевский Николай

На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на нефтяном предприятии в селе Большое Нуркеево. Во время испытания воздухом емкости сброса воды на открытой площадке произошел ее разрыв", - сказал источник.

Погибли два человека, один ранен.

Прокуратура Татарстана отметила, что районная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с разрывом емкости в селе Большое Нуркеево. Это произошло на открытой площадке ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцами компании являются члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности во время работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место происшествия также выехали сотрудники Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.