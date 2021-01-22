Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, 580 человек умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО и Москве (0,3%)

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513. Общее количество инфицированных достигло 3 677 352, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО и Москве (0,3%).

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее, до 68 412. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%. Продолжают лечение 527 404 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Санкт-Петербург - 3104 (59)

Москва - 3037 (72)

Московская область - 1142 (38)

Нижегородская область - 491 (17)

Ростовская область - 391 (26)

Свердловская область - 385 (18)

Воронежская область - 384 (15)

Красноярский край - 326 (6)

Хабаровский край - 303 (2)

Вологодская область - 300 (5)

Пермский край - 296 (11)

Челябинская область - 294 (11)

Самарская область - 286 (8)

Республика Карелия - 285 (2)

Иркутская область - 265 (9)

Саратовская область - 254 (7)

Волгоградская область - 253 (6)

Архангельская область - 249

Ульяновская область - 239 (10)

Ставропольский край - 238 (7)

Республика Крым - 234 (8)

Мурманская область - 228 (8)

Омская область - 228 (7)

Пензенская область - 228 (2)

Ленинградская область - 223 (9)

Приморский край - 223 (6)

Забайкальский край - 219 (4)

Кировская область - 212

Тверская область - 217 (4)

Ханты-Мансийский АО - 217 (3)

Калининградская область - 206

Краснодарский край - 199 (19)

Тульская область - 195 (8)

Псковская область - 195 (1)

Алтайский край - 192 (9)

Брянская область - 189 (6)

Белгородская область - 189 (6)

Смоленская область - 189 (6)

Удмуртская Республика - 189 (3)

Ярославская область - 187 (2)

Астраханская область - 187 (1)

Курская область - 183 (3)

Новгородская область - 176 (2)

Ивановская область - 175 (10)

Оренбургская область - 174 (5)

Орловская область - 173 (2)

Республика Коми - 170 (3)

Республика Башкортостан - 168 (3)

Тюменская область - 159 (2)

Тамбовская область - 158 (3)

Калужская область - 155

Владимирская область - 154 (8)

Липецкая область - 154 (4)

Республика Бурятия - 151 (2)

Республика Дагестан - 149 (6)

Республика Саха (Якутия) - 145 (4)

Новосибирская область - 140 (9)

Сахалинская область - 118

Амурская область - 117 (3)

Кемеровская область - 111 (3)

Рязанская область - 111 (1)

Томская область - 105 (6)

Чувашская Республика - 105 (9)

Курганская область - 101

Республика Хакасия - 98 (5)

Севастополь - 97 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 97 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 93 (3)

Костромская область - 91 (1)

Республика Татарстан - 86 (3)

Республика Мордовия - 80 (2)

Республика Северная Осетия - 76 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 76

Республика Калмыкия - 75 (1)

Республика Алтай - 70

Камчатский край - 68

Республика Адыгея - 57

Чеченская Республика - 52

Республика Ингушетия - 51 (2)

Республика Марий Эл - 45 (2)

Магаданская область - 30 (2)

Республика Тыва - 29

Еврейская АО - 15 (1)

Чукотский АО - 6

Ненецкий АО - 1

