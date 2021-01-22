Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, 580 человек умерли

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513. Общее количество инфицированных достигло 3 677 352, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО и Москве (0,3%).
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего количества заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее, до 68 412. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%. Продолжают лечение 527 404 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Санкт-Петербург - 3104 (59)
Москва - 3037 (72)
Московская область - 1142 (38)
Нижегородская область - 491 (17)
Ростовская область - 391 (26)
Свердловская область - 385 (18)
Воронежская область - 384 (15)
Красноярский край - 326 (6)
Хабаровский край - 303 (2)
Вологодская область - 300 (5)
Пермский край - 296 (11)
Челябинская область - 294 (11)
Самарская область - 286 (8)
Республика Карелия - 285 (2)
Иркутская область - 265 (9)
Саратовская область - 254 (7)
Волгоградская область - 253 (6)
Архангельская область - 249
Ульяновская область - 239 (10)
Ставропольский край - 238 (7)
Республика Крым - 234 (8)
Мурманская область - 228 (8)
Омская область - 228 (7)
Пензенская область - 228 (2)
Ленинградская область - 223 (9)
Приморский край - 223 (6)
Забайкальский край - 219 (4)
Кировская область - 212
Тверская область - 217 (4)
Ханты-Мансийский АО - 217 (3)
Калининградская область - 206
Краснодарский край - 199 (19)
Тульская область - 195 (8)
Псковская область - 195 (1)
Алтайский край - 192 (9)
Брянская область - 189 (6)
Белгородская область - 189 (6)
Смоленская область - 189 (6)
Удмуртская Республика - 189 (3)
Ярославская область - 187 (2)
Астраханская область - 187 (1)
Курская область - 183 (3)
Новгородская область - 176 (2)
Ивановская область - 175 (10)
Оренбургская область - 174 (5)
Орловская область - 173 (2)
Республика Коми - 170 (3)
Республика Башкортостан - 168 (3)
Тюменская область - 159 (2)
Тамбовская область - 158 (3)
Калужская область - 155
Владимирская область - 154 (8)
Липецкая область - 154 (4)
Республика Бурятия - 151 (2)
Республика Дагестан - 149 (6)
Республика Саха (Якутия) - 145 (4)
Новосибирская область - 140 (9)
Сахалинская область - 118
Амурская область - 117 (3)
Кемеровская область - 111 (3)
Рязанская область - 111 (1)
Томская область - 105 (6)
Чувашская Республика - 105 (9)
Курганская область - 101
Республика Хакасия - 98 (5)
Севастополь - 97 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 97 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 93 (3)
Костромская область - 91 (1)
Республика Татарстан - 86 (3)
Республика Мордовия - 80 (2)
Республика Северная Осетия - 76 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 76
Республика Калмыкия - 75 (1)
Республика Алтай - 70
Камчатский край - 68
Республика Адыгея - 57
Чеченская Республика - 52
Республика Ингушетия - 51 (2)
Республика Марий Эл - 45 (2)
Магаданская область - 30 (2)
Республика Тыва - 29
Еврейская АО - 15 (1)
Чукотский АО - 6
Ненецкий АО - 1