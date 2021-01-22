Полиция Уфы задержала юриста штаба политика Алексея Навального Федора Телина

Фото со страницы Федора Телина в Twitter Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова

Фото со страницы Георгия Албурова в Twitter

Генпрокуратура в пятницу пригрозила участникам акций в поддержку Навального уголовными делами о массовых беспорядках и вовлечении несовершеннолетних в митинги. Видеообращение представителя Генеральной прокуратуры Андрея Иванова опубликовал принадлежащий мэрии канал "Москва 24". "В случае если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК [о массовых беспорядках]", - сказал Иванов.

"Особо хочу отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК", - добавил представитель надзорного ведомства.

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 151.2 УК о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, сообщил "Интерфакс" пресс-служба СК. Дело возбудили по жалобам "многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников", опубликованных в СМИ.

В СК объяснили, что сторонники Алексея Навального распространяют в интернете, соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и на Youtube призывы к несовершеннолетним приходить на несанкционированные митинги 23 января по всей стране.

Они это делают несмотря на то, что во многих регионах, в том очисле в Москве, массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса, и организаторам было отказано в проведении акций в этот день. "В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания", - объяснили в СК.

Министерство внутренних дел обвинило руководителей штабов Алексея Навального в том, что они "занимаются организацией провокаций и насильственных действий". Заявление было опубликовано на сайте министерства. Ведомство также утверждает, что штабы получили от руководителя сети штабов Леонида Волкова и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова указание "максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан", на митингах. "Профильным подразделением МВД инициировано проведение доследственной проверки", - добавила пресс-служба министерства.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин назвал "недопустимым" проведение "незаконной массовой акции 23 января". Его видеообращение опубликовал тот же "Москва 24".

В начале обращения Собянин упомянул, что "ситуация [с COVID-19] в европейских странах развивается драматически", тогда как в Москве она "внушает осторожный оптимизм".

После этого Собянин призвал "соблюдать требования санитарных врачей" и "воздержаться от участия <…> в незаконном митинге". "Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних <…> Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе", - добавил он.

Тем временем соцсеть "ВКонтакте" по требованию Генпрокуратуры заблокировала почти все паблики о митингах в поддержку политика Алексея Навального в разных городах России. Из 66 ссылок заблокировали 63. На одной из незаблокированных страниц администраторы написали, что "митинга не будет". На остальных указано, что "данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021".

По последним сообщениям со всей страны, силовые структуры начали задерживать координаторов штабов, сотрудников ФБК и активистов. Некоторых арестовывают по административным делам.

Так, полиция пришла на съемную квартиру к координатору чебоксарского штаба Навального Семену Кочкину. Он вел прямую трансляцию в своем Instagram. Центральный районный суд Волгограда арестовал на семь суток координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина, сообщили представители штаба. Кочегина вместе с помощницей Марией Худояровой задержали в качестве свидетелей по делу о сбыте наркотиков; в съемной квартире Кочегина прошли обыски.

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток пресс-секретаря движения "Гражданское общество" Егора Илюшкина. Об этом сообщило "МБХ медиа"; информацию "Медиазоне" подтвердила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Об этом он рассказал в твиттере. Албурова задержали накануне на вокзале, когда он вернулся из Петербурга. Протокол по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) составили из-за того, что Албуров 18 января поделился в Twitter ссылкой на обращение Алексея Навального.

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей юриста ФБК и продюсера Навальный LIVE Любовь Соболь, рассказал ее адвокат Владимир Воронин в Twitter. Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Соболь задержали днем 21 января в машине адвоката, стоявшей у ее дома. Ее отпустили из ОВД только ночью; после составления протокола полицейский не давал ей уйти, преградив дорогу.

В Красноярске сотрудники ГИБДД остановили машину координатора местного штаба Навального Анастасию Корсакову, написали в Twitter представители штаба. Корсакову, у которой есть малолетний ребенок, отвезли в отдел полиции N7 для составления протокола об организации митинга без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 10 суток координатора местного штаба политика Алексея Навального Анастасию Панченко, сообщается в телеграм-канале штаба. Ее признали виновной в организации акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20. 2 КоАП).

Савеловский районный суд Москвы арестовал на 9 суток пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом она сама сообщила в Twitter. Пресс-секретаря признали виновной в организации акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Ярмыш задержали вечером 21 января во время трансляции "Дождя". На ночь ее оставили в отделе полиции.

Полицейские задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину и бывшего координатора штаба в Архангельске Андрея Боровикова.

В Петербурге участковая пришла домой к юристу "Апологии протеста" Варе Михайловой и корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю. Об этом сообщил сам журналист. Полицейская хотела вручить им предостережение о запрете участвовать в акциях с 20 по 29 января, но Михайлова и Френкель не открыли ей дверь и попросили положить бумагу в почтовый ящик.

Полиция Уфы задержала юриста штаба политика Алексея Навального Федора Телина. Об этом он сообщил в Twitter. В Волгограде задержали главу штаба Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову, передает "Кавказский узел" со ссылкой на адвоката Сергея Куницкого.

Первореченский районный суд Владивостока арестовал на трое суток координатора местного штаба политика Алексея Навального Екатерину Ведерникову, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Полину Сидельникову. Ей вменили организацию акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Главу штаба политика Алексея Навального в Тюмени Ивана Вострикова задержали возле дома его родителей, сообщается в телеграм-канале местной команды политика.

Полиция задержала координатора штаба политика Алексея Навального во Владивостоке Екатерину Ведерникову, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на нее саму. К Ведерниковой не пустили адвоката от "ОВД-Инфо" Полину Сидельникову. В итоге на активистку составили протокол об организации акции без подачи уведомления. Суд должен состоятся 22 января, добавили в правозащитном проекте.