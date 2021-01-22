Политик Алексей Навальный, которого отправили в СИЗО на 30 суток, передал обращение, оно опубликовано в его Instagram.

В нем Навальный благодарит всех посмотревших расследования про "дворец Путина" в Геленджике. Он признался, что рассчитывал на "миллионов 25" просмотров расследования, однако посетившая его адвокат сообщила, что фильм набрал 40 млн. "Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются", - написал он.

Навальный также "на всякий случай" подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство, добавив, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

"Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно, как у космонавта, и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", - написал Навальный.

Накануне адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова навестила его в СИЗО и рассказала о его самочувствии и условиях содержания, пишет "Немецкая волна". По ее словам, Навальный находится в нормальном состоянии и специализированная медицинская помощь ему не нужна, однако у него начинаются проблемы со зрением.

Оппозиционер находится в нормальных бытовых условиях, однако информация об актуальных событиях в стране до него не доходит. Свидания с родственниками для него также невозможны из-за режима пандемии, введенного во всех следственных изоляторах Москвы, сообщила его адвокат.

Штабы оппозиционера Алексея Навального запланировали по всей стране митинги из-за его ареста. Перед акциями начали задерживать координаторов штабов, сотрудников ФБК и активистов. Некоторых арестовывают по административным делам.

Так, в пятницу пресс-секретаря политика Киру Ярмыш арестовали на девять суток. Любовь Соболь оштрафовали на 250 000 рублей. Еще одного соратника оппозиционера Георгия Албурова арестовали на 10 суток. Другого его сторонника, гражданина Белоруссии Владлена Лося, арестовали на трое суток по делу о неповиновении полицейскому. Его также обязали покинуть Россию и не возвращаться до ноября 2023 года.

ГУВД Москвы заявил, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться". Следственный комитет также возбудил уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.