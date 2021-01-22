Гражданин США, обвиняемый в даче взятки экс-помощнице Евгения Дворковича, признал вину

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Топ-менеджер компании "ХимРар" и бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданин США Джин (Евгений) Спектор, обвиняемый в посредничестве при даче взятки экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом, если суд сочтет, что Спектор в полном объеме выполнил условия сделки со следствием, он сможет рассчитывать на рассмотрение его дела в особом порядке и на наказание, не превышающее половины от максимально возможного. Комментариями следствия и защиты Спектора "Интерфакс" не располагает.

Алексеева и Спектор были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве при даче особо крупной взятки соответственно. По данным следствия, в 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. "за действия в пользу взяткодателя". Взятка представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) за 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также за 2 млн рублей.

Как заявляло следствие, взятку Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин, еще одним посредником выступил советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко. Оба они находятся на свободе.

Позднее Алексеевой было предъявлено обвинение в получении еще одной крупной взятки. Как сообщил источник "Интерфакса", предполагаемый взяткодатель, гендиректор "Медполимерпрома" Алексей Борисов, также признал вину в полном объеме, но в отличие от американца находится под домашним арестом, куда его перевели спустя два месяца после задержания.

До мая 2018 года Алексеева была сотрудником секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича. Потом она была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером. В ноябре 2018 года Алексееву уволили из правительства из-за передачи журналистам внутренней переписки.

До прихода на работу в правительство Анастасия Алексеева работала советником департамента социального развития и национальных приоритетов экспертного управления Кремля. С 2004 года это управление возглавлял Дворкович, который в 2008 году занял пост помощника президента.