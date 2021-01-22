В Ростовской области в колодце найдены тела матери с ребенком, пропавших в 2015 году

СУ СК РФ РФ по Ростовской области

В Ростовской области следователи обнаружили тела женщины и ее малолетнего сына спустя пять лет после исчезновения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Подозреваемые в убийстве установлены.

"Следователи установили причастность двух мужчин к убийству женщины и малолетнего ребенка, совершенному более 5 лет назад. (...) Ими оказались 29-летний житель Тарасовского района Ростовской области и 25-летний житель Усть-Донецкого района, отбывающий в настоящее время наказание за преступление против собственности", - говорится в сообщении СК.

Против них возбуждено уголовное дело по пункту "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего ребенка). Мотив преступления выясняется, расследование продолжается.

В 2015 году 27-летняя женщина с пятилетним сыном приехали из Ставропольского края в Усть-Донецкий район Ростовской области и пропали. Учитывая обстоятельства их исчезновения, одним из основных направлений в расследовании стала версия о том, что они могли стать жертвой преступления.

По предварительным данным, подозреваемые в феврале 2015 года убили мать и ребенка. Их тела спрятали в заброшенном колодце на территории Усть-Донецкого района.

Следователи, криминалисты и полицейские осмотрели место захоронения тел. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемых.