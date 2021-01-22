В Кемеровской области горноспасатели обнаружили трех погибших шахтеров при расчистке завалов после обрушения в шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ). Об этом в пятницу сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Причиной обрушения пород стал выброс метана в подготовительном забое на глубине 265 метров.

"В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ", - написал Андрей Панов.

По данным источника ТАСС в оперативных службах, горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы на шахте продолжаются.

В ночь на пятницу на шахте имени С. Д. Тихова при выполнении работ под землей произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Власти региона и руководство промышленного холдинга пообещали оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку. На предприятии создан и работает оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.

Шахта имени С. Д. Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Инвестиции в строительство составили 12,5 млрд рублей. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты - 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для России коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.