Минпросвещения призвало "оградить" детей от "так называемых прогулок" в поддержку Навального

Подписаться Министерство просвещения Российской Федерации / vk.com

Министерство просвещения РФ призвало родителей "оградить" детей от политики и не допустить их участия в акциях протеста, запланированных на 23 января сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что в заявлении министерства не упоминается ни сам Алексей Навальный, ни обстоятельства, при которых его сторонники выходят на улицу. "В последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям выйти на так называемую "прогулку" 23 января", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновники подчеркнули, что дети могут пострадать, если в этот день не останутся дома. "Все мы знаем, что такое детское любопытство, безобидная шалость, позёрство, но руками нечистоплотных взрослых всё это может втянуть ребёнка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией. Будьте максимально бдительными, интересуйтесь планами своих детей и оградите их от опасности подобных "прогулок". Проведите этот день вместе!" - призывает Минпрос.

В ведомстве подчеркнули, что "школьники, школа и в целом образовательная среда - вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации".

Вместо "прогулки 23 января" по центру Москвы чиновники сферы образования предложили детям и их родителям несколько увлекательных занятий на выбор: "просмотр любимого кино; прогулка в парке или в лесу; катание на санках и коньках; фотосессия с детьми; настольные игры; чтение любимых произведений; домашний театр; приготовление блюда вместе со всеми членами семьи".

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"Запереть детей дома" 23 января предлагают не только власти, но и некоторые взрослые из числа сторонников Алексея Навального. Именно так они сами и намерены поступить, пишет "Новая газета".

Опрошенные изданием адвокаты полагают, что дети могут пострадать из-за неких "провокаций", в том числе со стороны власти. Такое мнение озвучил адвокат и сын бывшего правительственного чиновника Иван Миронов, который был судим и дважды оправдан по делу о покушении на Анатолия Чубайса.

"23 января фактически состоится дуэль между Навальным и Кремлем. Если митинги окажутся малочисленными, то власть получит благословение общества на дальнейшую расправу с Алексеем, - говорит Миронов. - Если выступления будут массовыми, то в дело пойдут провокации для применения самого жесткого сценария разгона сторонников Навального, чтобы на максимально возможный срок пресечь повторение уличных протестов".

Миронов полагает, что "в случае даже незначительных стычек с полицией в отношении организаторов акции 23 января будут возбуждены уголовные дела по статье 212 УК ("массовые беспорядки"), а также может быть обкатано применение статьи 150 УК - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

Похожего мнения придерживается и адвокат Павел Зайцев. "Не надо детям ходить на протесты. Я не знаю, какие безумцы это придумали и реализуют; возможно, что это какая-то спецоперация, цель которой - столкнуть лбами сторонников Навального и провластные силы. Но участие несовершеннолетних в акциях протеста однозначно ударит и по Навальному, и по власти", - говорит он.

Напомним, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков". К настоящему времени видео набрало уже более 53 млн просмотров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования.

Подготовка к 23 января

В обществе на этой неделе набирала обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Позже к ним присоединились и спортсмены, которые обычно далеки от политики или в своих выступлениях поддерживают власть.

"Я никогда не интересовался политикой, интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального, - сказал в видеообращении бывший капитан сборной России Игорь Денисов. - Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе". Его обращение опубликовал Sports.ru.

Многие из общественных деятелей фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального, о проведении которых объявил штаб оппозиционера.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.

Информация о протестных акциях широко распространяется и в молодежной среде. В популярной среди этой возрастной категории соцсети TikTok стали появляться ролики в поддержку Навального. Школьники начали записывать, как со стендов снимают портреты Путина и заменяют их портретами Навального, некоторые пользователи публиковали рекомендации того, что стоит взять с собой на митинг, а другие представляли, что будут делать в ОВД, когда их задержат.

Пытаясь предотвратить массовый выход граждан на улицы, "засуетились" различные надзорные ведомства и силовые структуры. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января, а Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok удалять призывы к участию в митингах, чтобы не вовлекать в политику несовершеннолетних, так как это "опасно для их жизни и здоровья".

Такие же призывы Роскомнадзор нашел в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. В связи с этим прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти интернет-площадок предостережения о недопустимости нарушения закона.

А в Роскомнадзоре (РКН) сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.

РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения "противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Сторонники Алексея Навального сообщают, что в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. В связи с этим полиция стала задерживать журналистов, активистов и общественных деятелей и проводить с ними "профилактические беседы". От них также требуют расписок и обещаний, что они не будут участвовать в несанкционированных акциях. При этом власти отказываются разрешать подобные мероприятия (вплоть до одиночных пикетов) под предлогом того, что пандемия коронавируса еще не окончилась.

В МВД считают, что ситуация может пойти по "белорусскому сценарию". "На примере апробированных политтехнологий в Белоруссии и Киргизии нельзя исключить возможности аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране, - сказал на расширенной коллегии Главного управления МВД России по Москве первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой. - Мы должны проанализировать работу наших коллег за рубежом, проанализировать все, что происходило в Москве в июле и августе 2019 года".

Власти также готовятся пустить в ход и уже опробованный механизм по квалификации протестов как массовых беспорядков. Он был обкатан после протестов летом 2019 года, когда москвичи были возмущены отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (так называемое "московское дело").

Аналогичное уголовное дело уже возбуждено сотрудниками СК РФ в Татарстане. "20 января 2021 года неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года. При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - говорится в сообщении ведомства. Следователи пытаются установить личность того, кто опубликовал призыв.