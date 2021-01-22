Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

По мнению ведомства, "включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35-55 мм позволит увеличить сбыт продукции сельхозпроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение продукции для потребителей".

Как заявил журналистам председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, картофель мелкого калибра не уступает по качественным характеристикам более крупному. "Это та же картошка, просто другого размера - не гнилая или проросшая, а самая обычная, - сказал он. - Она очень востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления".

Чтобы ввести ее в ассортимент, добавляет Сергей Лупехин, "мы готовы по требованию сетей идти на дополнительные издержки". "Для того чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован - по 2,5-3 кг в сетке. Это оптимальная упаковка для потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции", - уверяет он. По словам главы Картофельного союза, эта мера также позволит сдержать рост цен на картофель.

В прошлом году производители картофеля столкнулись с неурожаем. Как сообщили в Минсельхозе, в 2020 году собрано 19,577 млн тонн картофеля (22,1 млн тонн было собрано в 2019 году, по данным Росстата). Этого не хватит для удовлетворения внутренней потребности страны, поэтому картофель необходимо импортировать, считают в аграрном ведомстве.

На этой неделе Росстат сообщил, что потребительские цены на картофель с 12 по 18 января выросли на 2,1%. А за год средние цены на картошку повысились на 40%, в том числе по причине снижения урожая, пишет "Коммерсант". Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина указывает, что цена на картофель справедливая: причина нынешнего роста - эффект низкой базы. Плодоовощной союз указывает, что за последние десять лет оптовая цена в целом увеличилась на 11%, а инфляция за это время составила 91%. Если такая тенденция сохранится, то высока вероятность сокращения производства картофеля в будущем из-за снижения маржинальности, предупреждает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Нахватка картофеля уже приводит и к росту импорта. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сентябре-ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько указывает, что цифры кажутся незначительными, но речь идет о периоде в течение сезона, когда обычно хватает российского картофеля. И цены в этом году на импортный картофель были высокими из-за девальвации рубля.

В ИКАР ожидают высокие объемы импорта в феврале, что вызывает дальнейший рост цены. В пресс-службе сети "Верный" подтвердили, что картофель из Египта появится в сети в феврале и будет вдвое дороже отечественного.

Напомним, в декабре, незадолго до традиционной пресс-конференции, Владимир Путин публично выразил недовольство ростом цен на продукты питания. После этого власти приняли ряд популистских решений с целью ограничения роста цен на сахар, хлеб и подсолнечное масло.

Между тем экономисты предупреждают, что возврат к прямому регулированию цен, как было в Советском Союзе в условиях плановой экономики, повлечет за собой еще большие проблемы в снабжении населения продовольствием. Прежде всего, регулирование цен порождает товарный дефицит.

"Если цены действительно начнут жестко регулироваться, получится ситуация, когда вся сельскохозяйственная отрасль будет в руинах - это после того, как в 2014 году под лозунгом импортозамещения на то, чтобы поднять наших производителей, скидывалась вся страна, - сказал The Bell ректор РЭШ Рубен Ениколопов. - Жесткое ограничение в цене приведет к дефициту продукта - товары по нерыночным ценам никто продавать не будет. Если цены будут ограничены более мягко - за счет экспортной пошлины - производитель с рынка не уйдет, но прибыльность бизнеса начнет исчезать, а в отрасль начнет приходить все меньше инвестиций. Это, кстати, еще один показатель того, что в России невозможно делать длинные инвестиции - потому что как только ты начинаешь получать прибыль, государство приходит и забирает ее".