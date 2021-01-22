ГУ МВД России по Москве предупредило жителей столицы о несанкционированности акций протеста, намеченных на 23 января и связанных с арестом Алексея Навального

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

ГУ МВД России по Москве предупредило жителей столицы о несанкционированности акций протеста, намеченных на 23 января и связанных с арестом Алексея Навального.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - говорится в заявлении на сайте ГУ МВД.

Граждан призывают не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов. Напомним, многие из общественных деятелей фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального, о проведении которых объявил штаб оппозиционера.

Информация о протестных акциях широко распространяется и в молодежной среде. Пытаясь предотвратить массовый выход граждан на улицы, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января, а Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok удалять призывы к участию в митингах, чтобы не вовлекать в политику несовершеннолетних, так как это "опасно для их жизни и здоровья".

Такие же призывы Роскомнадзор нашел в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. В связи с этим прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти интернет-площадок предостережения о недопустимости нарушения закона. А в Роскомнадзоре сообщили, что составят административные протоколы в отношении социальных сетей за распространение информации, провоцирующей несовершеннолетних на участие в неразрешенных массовых протестных акциях.

РКН обратился ко всем соцсетям, СМИ и информационным ресурсам с требованием не допускать распространения "противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями". Сторонники Алексея Навального сообщают, что в ряде школ и вузов учащихся и студентов предупреждают о том, чтобы они не ходили на акции 23 января.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. В связи с этим полиция стала задерживать журналистов, активистов и общественных деятелей и проводить с ними "профилактические беседы". От них также требуют расписок и обещаний, что они не будут участвовать в несанкционированных акциях. При этом власти отказываются разрешать подобные мероприятия (вплоть до одиночных пикетов) под предлогом того, что пандемия коронавируса еще не окончилась.

Власти также готовятся пустить в ход и уже опробованный механизм по квалификации протестов как массовых беспорядков. Он был обкатан после протестов летом 2019 года, когда москвичи были возмущены отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (так называемое "московское дело"). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал провокаторами тех, кто призывает участвовать в акциях 23 января и заявил о "безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее".