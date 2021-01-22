Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России

Призывы к участию в митингах в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального прокомментировали в Кремле. Там заявили о "безусловной необходимости соблюдения закона, недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования к участию в них молодых людей, детей и так далее". Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс". Ранее с предостережением от участия детей в акциях протеста выступило министерство просвещения, обратившееся к родителям.

"Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. Поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - сказал Дмитрий Песков на брифинге накануне акций.

Тех, кто призывает участвовать в акциях 23 января, Дмитрий Песков назвал провокаторами. "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов", - заявил он.

Песков призвал не преувеличивать и заранее не говорить "о каких-то недовольных людях". "Есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию. Эта позиция принимается во внимание, объясняется. Что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра", - предложил пресс-секретарь Путина.

На вопрос об указаниях Кремля в связи с планирующимися митингами, он ответил, что никаких указаний не требуется. "В случае, если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители - есть указание, нет указания - они действуют в соответствии с их служебными инструкциями, - сказал Песков. - Никакие указания Кремля здесь не требуются. Есть определенные режимы законодательства относительно того, как проводятся эти акции и как эти акции согласуются и какие уведомления заранее подаются".

Студентам грозят отчислением

В Кремле считают, что ректораты вправе отчислять учащихся вузов за участие в протестных акциях. "Участие студентов в тех или иных акциях - это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведения, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Помимо этого, конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования".

21 января выяснилось, что за участие в несогласованных акциях студентам СПбГУ может грозить отчисление. Студентка вуза через его виртуальную приемную спросила, могут ли учащихся отчислить "за административное правонарушение в виде нарушения правил участия в митингах, нарушение правил одиночного пикетирования" или "за участие в такого рода вещах в целом". Ей ответили, что за административные проступки студента могут привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

Обсуждать содержание молодежных флешмобов в соцсетях в Кремле отказались. Соответствующий вопрос Пескову был задан в связи с тем, что школьники стали выкладывать в интернет видео, как они снимают портреты президента РФ Владимира Путина со стен в учебных заведениях. Вместо Путина некоторые вешают портрет Алексея Навального.

"Что касается разных флешмобов, ну действительно, бывают разные флешмобы, приятные и неприятные, но вы знаете, они как приходят, так и уходят, поэтому здесь нечего говорить. Это все-таки, наверное, не вопрос для наших комментариев", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, каким является данный флешмоб - приятным или нет, Песков ответил, что не будет давать никаких оценок. Он отметил, что наличие портретов президента РФ в школьных классах никак не регламентируется, но ученики должны знать главу государства в лицо.

"Вы знаете, что это никак не регламентируется, и этот вопрос нужно, наверное, адресовать, каждой отдельно взятой школе. С другой стороны, школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо. Это тоже вполне естественно", - сказал Песков.

Между тем "Открытые медиа" выяснили, что из-за флешмоба с портретами Путина и Навального школьников начали вызывать на беседы в МВД. В частности, в полиции оказалась десятиклассница из Ярославля Алина Морозова. "На следующий день [после флешмоба] со мной провел беседу классный руководитель, потом директор. У них всех разные были мнения о моем поступке, они имеют на это право. А портрет президента по закону не относится к государственной символике. Своим роликом я выразила гражданскую позицию, на которую имеет право каждый в школе. Директор и полицейский меня как раз в основном и спрашивали о том, зачем я сняла этот ролик", - рассказала она.

Еще один такой случай произошел с девятиклассником школы N 23 в Балашихе. По данным "ОВД-Инфо", у школьника отняли телефон, забрали его с уроков, а затем передали "в руки директора школы, соцработника, сотрудника комиссии по делам несовершеннолетних и силовика, который школьнику представился как сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, а впоследствии его отцу - как сотрудник уголовного розыска". Подростка опрашивали 4 часа в отсутствие родителей и лишь потом вернули ему телефон, чтобы он смог позвонить отцу.