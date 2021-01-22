Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними

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Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Об этом говорится в письме министру от главы рабочей группы "Информационная инфраструктура" Анны Серебряниковой: эта группа объединяет основных операторов связи.

По данным письма, которое цитирует РБК, в начале декабря Минцифры рекомендовало операторам сотовой связи возобновить выгрузку геоданных в информационную систему ведомства в рамках возобновления системы отслеживания перемещений заболевших коронавирусом или находящихся в контакте с больными. Ведомство планирует перезапустить систему в пяти регионах - Республике Бурятия, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. По данным региональных управлений Роспотребнадзора и оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, с 3 декабря общее число выявленных там случаев коронавируса выросло в 1,4-1,6 раза.

Как указала Серебряникова, возобновление передачи данных в систему мониторинга связано с дополнительными издержками, поскольку для этого потребуется привлечь сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации. Поэтому операторы требуют предоставить им компенсацию из резервного фонда правительства или из средств федерального проекта "Информационная инфраструктура". На какую компенсацию они рассчитывают, в письме не указано.

Представитель АНО "Цифровая экономика", представители МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" (бренд "Билайн") отказались от комментариев. Однако источники РБК в двух мобильных операторах сообщили, что суммарные расходы операторов на регулярную выгрузку данных о передвижении больных коронавирусом или контактировавших с ними будут составлять десятки миллионов рублей в месяц. По мнению главы информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, речь может идти и о "десятках миллионов рублей в месяц на каждого оператора в каждом регионе России", поскольку контроль не проводится полностью автоматически, и операторам придется выделять специальных людей, которые будут мониторить ситуацию.

Представитель Минцифры сообщил, что решение о возобновлении использования их системы ситуационного центра, в которую загружаются данные геолокации абонентских устройств, принимали сами перечисленные в письме регионы. Он напомнил, что эта система была создана еще в первую волну распространения коронавируса, но временно не использовалась, когда заболеваемость пошла на спад. По его словам, затраты операторов на работу с системой несущественны, а сами операторы не представляли в министерство каких-либо расчетов по затратам. "Вызывает удивление желание некоторых операторов дополнительно заработать, пока вся страна борется с коронавирусом", - заявил он.

В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать систему отслеживания перемещений граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она работает на основе данных операторов связи о геолокации мобильных телефонов граждан, должна оповещать о контакте с заболевшим и уведомлять о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Для работы системы власти запрашивают данные мобильных номеров, а также даты госпитализации или постановки на карантин пострадавших. Затем по соглашению с операторами им передаются эти данные для отслеживания фактического выполнения условий карантина. При нарушении режима самоизоляции гражданину приходит соответствующее SMS, а при регулярном нарушении информация передается в правоохранительные органы. Из проекта приказа Минцифры следовало, что искать граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом, будут с помощью специальных алгоритмов, однако этот документ до сих пор не принят.

Серебряникова в письме Шадаеву указала, что операторы могут предоставлять данные о передвижении абонентов только с согласия самих граждан (за исключением случаев, предусмотренных законом), поскольку сведения о местоположении абонентского оборудования считается информацией с ограниченным доступом. Чтобы не нарушать это требование, операторы могли бы собирать согласия с абонентов. Представитель Минцифры настаивает, что о нарушении закона о персональных данных речи не идет, поскольку данные хранятся в обезличенном виде. Он напомнил, что в марте прошлого года Роскомнадзор заявил, что номера телефонов считаются персональными данными исключительно в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей отнести их к конкретным физлицам.

Юристы отмечают, что закон неоднозначно трактует вопрос сбора данных о передвижении граждан. Операторы могут без согласия абонентов собирать информацию об их движении "в массе, формируя таким образом базу обезличенных, не относящихся ни к кому из абонентов конкретно данных", но передача данных о передвижении конкретных лиц без их согласия нарушает законные права и интересы граждан. К тому же далеко не все абоненты будут готовы дать согласие на контроль над их перемещениями. Решить эту проблему должен специальный федеральный закон, который бы детально регулировал порядок, условия предоставления информации о передвижении граждан, а также гарантировал их права, включая порядок удаления такой информации и оперативной корректировки неточных данных.

Напомним, в июле прошлого года международная правозащитная организация "Агора" опубликовала доклад о методах слежения за россиянами во время пандемии коронавируса. В четверку лидеров среди регионов, власти которых использовали практически все возможные способы слежки и контроля граждан, вошли Москва и Московская область, Башкортостан и Приморский край.

"В будущем, при "чрезвычайных" обстоятельствах, которыми отныне может быть объявлено все, что угодно - от новой эпидемии или техногенной катастрофы до массовых акций протеста - накопленный во время карантина опыт и ресурсы позволят быстро развернуть плотное наблюдение и дифференцировать граждан по объему прав и свобод", - говорится в докладе, подготовленном правовым аналитиком "Агоры" Дамиром Гайнутдиновым. При этом властям даже не потребуется объявлять чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение. Так, во время "первого карантина" власти почти половины регионов предоставили чрезвычайные полномочия, включающие возможность вмешиваться в частную жизнь граждан, широкому кругу субъектов - от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и членов казачьих обществ.