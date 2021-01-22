В Северной Осетии проводится доследственная проверка по информации о нападении на журналиста Руслана Тотрова. Как сообщается на сайте управления СКР по республике, во Владикавказе было совершено нападение на журналиста Руслана Тотрова, который получил челюстно-лицевую травму. "Нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии в ходе осуществления его профессиональной деятельности", - говорится в сообщении. Идет проверка, следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нападению.

Как пишет "Интерфакс", Союз журналистов России потребовал тщательного расследования нападения на журналиста Тотрова и пообещал при необходимости оказать ему юридическую помощь. По предварительной информации, нападение связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии по поводу расследования "дела Инала Джабиева". В результате нападения Тотрову разбили губы и сломали передние зубы.

Инал Джабиев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в августе 2020 года по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Несколько дней мужчина находился под арестом, а 28 августа его доставили в больницу со следами побоев: Джабиев умер, не приходя в сознание. Сотрудники правоохранительных органов, подозреваемые в применении силы в отношении Джабиева, находятся под следствием.

Прокуратура республики сообщила, что Джабиев умер от внезапной сердечной недостаточности после отмены наркотического препарата. Родственники погибшего не согласны с заключением экспертов и требуют справедливого расследования. В декабре 2020 года в Южной Осетии прошли акции протеста в поддержку расследования смерти Джабиева.

В августе того же года, после акций протеста, связанных с делом Джабиева, в отставку ушел председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев. В своем последнем обращении Пухаев отметил, что принял решение после того, как побывал на площади, где собрались местные жители, требовавшие отставки правительства.