Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток

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Савеловский суд Москвы назначил девять суток административного ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

"Суд признал Ярмыш виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на девять суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кира Ярмыш сообщила о своем задержании накануне и уточнила, что на нее намерены составить два протокола по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), поскольку Ярмыш не открывала дверь своей квартиры силовикам. Она также слышала в дежурной части разговор по рации. Один из силовиков спрашивал: "Ярмыш доставили? Но вы смотрите, не отпускайте, а то нас всех уволят".

Ранее в Москве также задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова и юриста ФБК Любовь Соболь. "Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил адвокат Владимир Воронин. Около 23:00 Воронин сообщил, что Любовь Соболь отпустили из ОВД. Также был задержан юрист ФБК родом из Белоруссии Владлен Лось. Ему вручили уведомление о высылке из России до 25 января с запретом въезда до 27 ноября 2023 года.

Сотрудники полиции пришли домой к координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову, также поступают сообщения о задержаниях сторонников Навального в регионах. Так, в городе Лебедяни Липецкой области полицейские задержали 50-летнюю Галину Гребенникову, в Калининграде задержали активиста Рагнара Рейна, а в Краснодаре - координатора штаба Алексея Навального Анастасию Панченко.

О том, что к ним домой пытались попасть полицейские, также сообщили оппозиционные политики - в частности, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также бывший лидер Либертарианской партии Сергей Бойко и бывший председатель партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков.