В России выявлено 5862 случаев коронавируса в 83 регионах за сутки, 165 человек скончались. Всего в стране отмечено 789 190 заболевших и 12 745 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Из больниц за последние сутки выписано 9669 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 572 053 человек.
Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 638 (19)
Свердловская область - 234 (5)
Ханты-Мансийский АО - 221 (6)
Нижегородская область - 217 (5)
Санкт-Петербург - 186 (28)
Мурманская область - 183 (2)
Алтайский край - 183
Ямало-Ненецкий АО - 175 (4)
Иркутская область - 170 (9)
Красноярский край - 135 (14)
Челябинская область - 132 (1)
Московская область - 128 (5)
Хабаровский край - 123
Ростовская область - 121 (5)
Омская область - 118
Оренбургская область - 114 (2)
Новосибирская область - 113 (2)
Приморский край - 104 (1)
Тюменская область - 102
Ульяновская область - 100 (3)
Ставропольский край - 96 (3)
Волгоградская область - 96 (1)
Саратовская область - 93 (1)
Архангельская область - 92 (1)
Воронежская область - 89 (1)
Краснодарский край - 83 (1)
Пермский край - 69 (4)
Сахалинская область - 68
Кемеровская область - 62
Ивановская область - 57
Томская область - 53 (1)
Самарская область - 52 (1)
Республика Коми - 47
Кировская область - 46 (2)
Белгородская область - 44 (2)
Ленинградская область - 44 (1)
Курганская область - 44 (4)
Тамбовская область - 42
Чувашская Республика - 42
Тульская область - 41 (5)
Республика Карелия - 41
Республика Дагестан - 41 (2)
Пензенская область - 41 (1)
Республика Саха (Якутия) - 41
Ярославская область - 40
Республика Башкортостан - 40
Республика Бурятия - 38 (1)
Курская область - 36
Владимирская область - 35 (3)
Астраханская область - 35 (1)
Республика Мордовия - 35
Республика Тыва - 35 (1)
Камчатский край - 35
Республика Калмыкия - 34
Рязанская область - 32 (2)
Республика Татарстан - 31
Удмуртская Республика - 31
Калужская область - 30 (2)
Смоленская область - 27 (1)
Республика Алтай - 27
Амурская область - 27
Тверская область - 26 (2)
Республика Марий Эл - 26
Брянская область - 25
Орловская область - 25 (2)
Вологодская область - 25
Республика Адыгея - 25 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 24
Республика Ингушетия - 22 (1)
Республика Хакасия - 19 (1)
Забайкальский край - 19
Магаданская область - 18
Псковская область - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Новгородская область - 15 (4)
Республика Северная Осетия - 15
Липецкая область - 12
Чеченская Республика - 12
Костромская область - 11 (1)
Республика Крым - 11
Калининградская область - 7
Еврейская АО - 2
Севастополь - 1