В России выявлено 5862 случаев коронавируса в 83 регионах за сутки, 165 человек скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин Из больниц за последние сутки выписано 9669 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 572 053 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

В России выявлено 5862 случаев коронавируса в 83 регионах за сутки, 165 человек скончались. Всего в стране отмечено 789 190 заболевших и 12 745 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Из больниц за последние сутки выписано 9669 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 572 053 человек.

Статистика по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 638 (19)

Свердловская область - 234 (5)

Ханты-Мансийский АО - 221 (6)

Нижегородская область - 217 (5)

Санкт-Петербург - 186 (28)

Мурманская область - 183 (2)

Алтайский край - 183

Ямало-Ненецкий АО - 175 (4)

Иркутская область - 170 (9)

Красноярский край - 135 (14)

Челябинская область - 132 (1)

Московская область - 128 (5)

Хабаровский край - 123

Ростовская область - 121 (5)

Омская область - 118

Оренбургская область - 114 (2)

Новосибирская область - 113 (2)

Приморский край - 104 (1)

Тюменская область - 102

Ульяновская область - 100 (3)

Ставропольский край - 96 (3)

Волгоградская область - 96 (1)

Саратовская область - 93 (1)

Архангельская область - 92 (1)

Воронежская область - 89 (1)

Краснодарский край - 83 (1)

Пермский край - 69 (4)

Сахалинская область - 68

Кемеровская область - 62

Ивановская область - 57

Томская область - 53 (1)

Самарская область - 52 (1)

Республика Коми - 47

Кировская область - 46 (2)

Белгородская область - 44 (2)

Ленинградская область - 44 (1)

Курганская область - 44 (4)

Тамбовская область - 42

Чувашская Республика - 42

Тульская область - 41 (5)

Республика Карелия - 41

Республика Дагестан - 41 (2)

Пензенская область - 41 (1)

Республика Саха (Якутия) - 41

Ярославская область - 40

Республика Башкортостан - 40

Республика Бурятия - 38 (1)

Курская область - 36

Владимирская область - 35 (3)

Астраханская область - 35 (1)

Республика Мордовия - 35

Республика Тыва - 35 (1)

Камчатский край - 35

Республика Калмыкия - 34

Рязанская область - 32 (2)

Республика Татарстан - 31

Удмуртская Республика - 31

Калужская область - 30 (2)

Смоленская область - 27 (1)

Республика Алтай - 27

Амурская область - 27

Тверская область - 26 (2)

Республика Марий Эл - 26

Брянская область - 25

Орловская область - 25 (2)

Вологодская область - 25

Республика Адыгея - 25 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 24

Республика Ингушетия - 22 (1)

Республика Хакасия - 19 (1)

Забайкальский край - 19

Магаданская область - 18

Псковская область - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Новгородская область - 15 (4)

Республика Северная Осетия - 15

Липецкая область - 12

Чеченская Республика - 12

Костромская область - 11 (1)

Республика Крым - 11

Калининградская область - 7

Еврейская АО - 2

Севастополь - 1

