Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима главу карельского "Мемориала", исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Как пишет "Новая газета", Дмитриев оправдан по статьям об изготовлении порнографии, хранении оружия и развратных действиях, но признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Так как Дмитриев провел в СИЗО больше трех лет, то он выйдет на свободу в сентябре. Ранее гособвинитель запросил для историка 15 лет колонии.

По данным "Медиазоны", в ожидании решения перед зданием суда собралось около 60 человек, некоторые из них писали маркером на медицинских масках "Свободу Юрию Дмитриеву". Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила о необходимости дать правовую оценку "государственного террора" 1930-х годов. "Уверена, что эта безобразная ситуация с Юрием Дмитриевым придаст силы всем тем, кто работает над поиском исторической правды", - заявила она.

Юрию Дмитриеву инкриминировали девять фотографий приемной дочери (в возрасте 3, 4 и 6 лет), на которых видны ее наружные половые органы. Ему также вменяли прикосновения к промежности ребенка, когда девочке было 8 лет. В ответ на обвинения Дмитриев объяснял, что несколько раз прикасался к промежности приемной дочери в период, когда у нее был энурез, чтобы проверить сухость белья.

Показания историка подтверждаются выписным эпикризом из больницы.Фотографии, которые Дмитриев, по его словам, сделал для врачей после жалоб приемной дочери на боль в паху, суд уже во второй раз не счел порнографическими. Эксперты, изучавшие тексты допросов приемной дочери, представили в суд заключение, что ребенок дал показания против бывшего опекуна под давлением следователя и психолога.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. Суд также учел срок пребывания Дмитриева в СИЗО. Прокуратура тогда требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, на следующий день его арестовали.

9 апреля этого года официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) подверг сомнению мотивы ареста Дмитриева и призвал пересмотреть его дело. В начале мая около 150 деятелей науки и культуры в открытом письме к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу попросили заменить Дмитриеву меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за коронавируса в СИЗО, где он находился под арестом. Суд оставил меру пресечения прежней. А 1 июля "Новая газета" объявила марафон солидарности в поддержку Дмитриева, видеообращения в поддержку которого записали, в частности, актер и режиссер Константин Райкин и актрисы Елена Коренева и Мириам Сехон.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Соратники историка убеждены, что истинный мотив преследования Дмитриева - его многолетняя работа по поиску мест массовых расстрелов времен Большого террора на северо-западе России. В 2018 году Российское военно-историческое общество решило провести раскопки в урочище Сандармох. РВИО высказало гипотезу, что захороненные были советскими военнопленными, которых расстреляли финские войска. После того, как Дмитриев и его коллега Сергей Колтырин высказались против этой теории, их обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Впоследствии районный суд в Медвежьегорске освободил Колтырина от наказания по состоянию здоровья, однако в начале апреля тот умер от рака в тюремной больнице.