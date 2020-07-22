ВСЕ ФОТО ЦИК на заседании 21 июля решил проверить данных 23 тысяч россиян, которые могли проголосовать два раза во время голосования по поправкам к Конституции. Проверка должна быть завершена до 30 июля

ЦИК России Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что подобные проверки до этого уже проводились на основе вскрытия мешков с избирательной документацией. Комиссия также поручила избиркомам проверить наличие подписей участников голосования, которые получили бюллетени на своих избирательных участках

ЦИК России По словам членов ЦИК, проблема двойного голосования напрямую связана с развитием системы "Мобильный избиратель": несмотря на постоянное техническое совершенствование системы, ситуаций с двойным голосованием избежать не удастся

ЦИК России

ЦИК на заседании 21 июля решил проверить данных 23 тысяч россиян, которые могли проголосовать два раза во время голосования по поправкам к Конституции. Проверка должна быть завершена до 30 июля, пишут "Ведомости".

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что подобные проверки до этого уже проводились на основе вскрытия мешков с избирательной документацией. Комиссия также поручила избиркомам проверить наличие подписей участников голосования, которые получили бюллетени на своих избирательных участках. Данные, полученные в результате ручной проверки, будут сверены с результатами онлайн-голосования, списки граждан, проголосовавших дважды, будут отправлены в правоохранительные органы.

По словам членов ЦИК, проблема двойного голосования напрямую связана с развитием системы "Мобильный избиратель": несмотря на постоянное техническое совершенствование системы, ситуаций с двойным голосованием избежать не удастся. Булаев заявил, что ЦИК уже обладает всей информацией о двойном голосовании за границей и данные по этим случаям передаются правоохранителям.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин полагает, что практика двойного голосования будет распространяться заведомо неофициальным путем, тогда как борьба против него будет вестись на официальном уровне. Контролировать же систему со стороны общества фактически невозможно, тем более что в условиях низкого доверия к системе голосования новации воспринимаются как отвлекающие внимание общества от более значительных изъянов избирательной системы. К тому же фальсификации с применением двойного голосования несравнимы с традиционными "каруселями" и принуждением к голосованию.

Начальник отдела систем электронного голосования в МГТУ имени Баумана Виктор Толстогузов считает, что для обеспечения честных выборов необходимо добавлять электронные системы, а не заменять ими людей. По его мнению, проблему многократного голосования могли бы решить такие новации, как электронная книга избирателей и принтер, который печатает бюллетень, когда избиратель показывает паспорт.

О возможности двойного голосования стало известно после того, как журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков сначала проголосовал на избирательном участке, а чуть позже в электронном виде. Эксперту "Голоса" Василию Вайсенбергу тоже удалось получить бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование. Два раза голосовать он не стал. И Лобков, и Вайсенберг были опрошены полицией, один - в рамках административного расследования, второй - в рамках доследственной проверки.

Общественное движение "Голос" объявило о многочисленных жалобах избирателей, обнаруживших, что за них расписались в получении бюллетеня. О невозможности получить бюллетень из-за поддельных подписей также сообщали жители многих других городов России.

В Вологодской области местному активисту удалось проголосовать и на избирательном участке, и на придомовой территории: там же оштрафовали и дважды проголосовавшего члена ТИК.

Аналогичная ситуация произошла в Костроме сразу на двух участках - там возбуждены административные дела. В Новосибирской области дедушка проголосовал за всю семью, а гражданка РФ Яэль Ильински, помимо участия в электронном голосовании, проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ее дочь, у которой еще нет права на голосование, тоже смогла принять в нем участие.

В ЦИК заявили, что Ильински "решила злоупотребить правом", и пригрозили ей возбуждением уголовного дела по статье 142.2 УК (Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования), однако не уточнили, каким образом россиянка смогла проголосовать трижды.