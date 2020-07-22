Жириновский, противореча себе, заявил, что Фургал собирался уйти по собственному желанию перед арестом

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Причину, по которой Фургал якобы хотел уйти в отставку, Жириновский не назвал

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал незадолго до ареста собирался подать в отставку по собственному желанию. "Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил - по собственному желанию", - сказал политик, выступая в Госдуме.

Причину, по которой Фургал якобы хотел уйти в отставку, Жириновский не назвал. 9 июля, в день ареста экс-губернатора, лидер думских либерал-демократов на пленарном заседании нижней палаты говорил, что "наши чистые писать не будут по собственному желанию, пускай жулики уходят по собственному желанию".

"Я хочу поблагодарить чиновников высшего разряда, что они меня не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму. Иначе потом избиратели сказали бы: а, ЛДПР, голосуешь за них, а они сдают свои посты. Нет, ничего не сдаем", - сказал в тот день Жириновский, пригрозив, что фракция ЛДПР в знак протеста сдаст полномочия (цитата с сайта ЛДПР).

В ходе сегодняшнего выступления лидер партии призвал жителей Хабаровского края поддержать врио губернатора Михаила Дегтярева. "Мы с уважением относились к Сергею Ивановичу Фургалу за его губернаторскую деятельность - я не беру историю, что там было давно, 15 лет назад. Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте", - сказал Жириновский.

Он похвалил Дегтярева за то, что тот в первый рабочий день пошел на службу пешком, "а не в сопровождении ГИБДД, ФСО и всех остальных". "Вот таких губернаторов любит народ!" - заявил политик. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Отметим, что сам Дегтярев рассказал, что принял предложение "крепких мужчин", которые встретили его в аэропорту по прилету в Хабаровск и представились охраной. "Есть некоторые ребята, которые недовольны моим приездом сюда, и это не рядовые граждане", - объяснил он. По словам Дегтярева, эти люди не согласны с удалением от власти некоторых "финансовых групп" и с увольнением чиновников.

По одной из версий, которую приводил "Коммерсант", в Кремле рассчитывали, что Фургал подаст в отставку по собственному желанию уже находясь под арестом, поэтому произошла 12-дневная задержка с назначением нового врио губернатора Хабаровского края.

Русская служба BBC со ссылкой на источник в администрации президента писала, что причина ареста Фургала лежит в его избрании с нарушением договора с Кремлем: "Фургалу было направлено предложение [сложить полномочия по собственному желанию], от которого отказываться нельзя. А он этого не понял".