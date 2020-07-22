ВСЕ ФОТО Следственный комитет России приступил к отводу адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Сам Фургал просил адвокатов срочно вызывать психиатрическую помощь, если он захочет признать вину

АГН Москва / Сергей Ведяшкин 9 июля, после задержания экс-губереатора и его личного обращения к защитникам Горбачева и Самойлов стали представлять его интересы и приняли участие в его допросе и в судебных процессах, на которых обсуждалась мера пресечения для обвиняемого. Лишь после второго заседания руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой вспомнил про конфликт интересов не признающего вину Фургала и Мистрюкова, давшего показания против него

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Следственный комитет России приступил к отводу адвокатов обвиняемого в убийствах и покушениях экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По мнению защиты, конечная цель следствия - нейтрализовать весь адвокатский корпус, мешающий договориться с обвиняемым о признании, пишет "Коммерсант". Сам Фургал просил адвокатов срочно вызывать психиатрическую помощь, если он захочет признать вину.

Поводом для отвода адвокатов Марины Горбачевой и Максима Самойлова стал так называемый конфликт интересов Фургала и его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова. Мистрюков был задержан в ноябре прошлого года и взят под стражу по обвинению в тех же двух заказных убийствах и одном покушении 15-летней давности, которые затем инкриминировали и Фургалу.

Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал: обратившись за юридической помощью к защитникам Горбачевой и Самойлову, его супруга Наталья рассказала, что следствие оказывает на Мистрюкова давление, требуя признать вину.

Адвокаты подготовили несколько заявлений и жалоб руководству СКР и Генпрокуратуры, однако два месяца спустя Мистрюков сообщил, что в их услугах не нуждается. Он отказался от всех четверых нанятых его родственниками адвокатов, согласился на сотрудничество со следствием, признал вину в убийствах и дал показания на своих предполагаемых подельников, в том числе на Фургала.

9 июля, после задержания экс-губереатора и его личного обращения к защитникам Горбачева и Самойлов стали представлять его интересы и приняли участие в его допросе и в судебных процессах, на которых обсуждалась мера пресечения для обвиняемого. Лишь после второго заседания руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой вспомнил про конфликт интересов не признающего вину Фургала и Мистрюкова, давшего показания против него.

Поскольку оба защитника Сергея Фургала формально участвовали в этом конфликте, Буртовой сообщил им об отводе от уголовного дела, а Горбачеву еще и вызвали на допрос в качестве свидетеля. В ответ на это председатель комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберт Зиновьев разъяснил, что допрос участвующего в уголовном деле адвоката в качестве свидетеля допустим только по решению суда, и порекомендовал обжаловать покушение на адвокатский иммунитет в суде. В то же время конфликт интересов двух обвиняемых по делу Зиновьев назвал "очевидным" и порекомендовал своим коллегам добровольно отказаться от защиты Сергея Фургала.

По мнению источников "Коммерсанта", от дела экс-губернатора могут отвести и других его защитников по соглашению, чтобы попытаться заменить их на более лояльных к следствию. По их словам, признав вину, обвиняемый избавляет следствие от долгого сбора доказательств и получает ощутимые преференции в суде, включая даже непривлечение к уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности преступлений.

Другой источник газеты, близкий к Сергею Фургалу, цитирует его слова адвокатам: "Если вам скажут, что я признал вину, знайте, что я нуждаюсь в срочной психиатрической помощи". По его словам, такого рода признание может быть принято только после соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы.