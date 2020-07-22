ВСЕ ФОТО Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил их эксплуатацию

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым

АГН Москва / Сергей Ведяшкин Ранее сообщалось, что проверка Росздравнадзора выявила нарушения работы аппаратов ИВЛ, но экспертиза качества и безопасности не установила прямой связи с их работой и возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшиеся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил их эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что аппараты допущены к обращению на территории Российской Федерации приказом Росздравнадзора от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписано заместителем руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым. Ранее сообщалось, что проверка Росздравнадзора выявила нарушения работы аппаратов ИВЛ, но экспертиза качества и безопасности не установила прямой связи с их работой и возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина, жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. Погибшим в Петербурге был поставлен диагноз COVID-19 и они были подключены к аппаратам ИВЛ "Авента-М". Эти же приборы использовались и в московской больнице, где произошло возгорание.

13 мая пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что ведомство приостановило обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, на территории РФ. По их данным, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары. Сообщалось, что Уральский приборостроительный завод проводит корректирующие мероприятия, в том числе включающие отзыв и перепроверку аппаратов "Авента-М", находящихся в обращении.

СМИ ранее писали, что российские аппараты "Авента-М" на 80-90% собраны из китайских деталей. Кроме того, медицинское оборудование для искусственной вентиляции легких закупалось для российских больниц по мутным схемам, в том числе через компании, оформленные на подставных лиц. Журналисты выяснили, что в случае закупок через фирмы-посредники цена аппаратов ИВЛ "Авента-М" существенно увеличивается, а покупать аппараты у зарубежных производителей напрямую невозможно.