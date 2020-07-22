Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Судья "ввел стражей порядка в заблуждение относительно возможного привлечения их к уголовной ответственности" за фабрикацию дела об обороте наркотиков

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края приговорили к 5,5 года колонии строгого режима по делу о получении взятки от полицейских в обмен на обвинительный приговор. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

"Право.ру" утверждает, что речь идет об Александре Турицыне. Дополнительно ему назначено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 7 лет. Отбывать основное наказание служителю Фемиды надлежит в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

Судья рассматривал дело, возбужденное в отношении мужчины, которому вменяли незаконный оборот наркотиков. В расследовании дела принимали участие сотрудники управления МВД на транспорте и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Обвиняемый обжаловал действия силовиков в суде.

Как говорится на сайте СК, судья, "введя сотрудников полиции в заблуждение относительно возможного привлечения их к уголовной ответственности", предложил за 500 тысяч рублей осудить мужчину.

После обвинительного приговора осенью 2016 году судья получил 230 тысяч рублей, пишет "Медиазона". Зимой 2017 года он сообщил полицейским, что "передаст денежные средства сотрудникам правоохранительных органов", хотя не собирался этого делать, установил СК. Через месяц судья получил еще 300 тысяч рублей. Вскоре его задержали сотрудники ФСБ.

Бывшего председателя суда признали виновным в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК) и покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК). Его взяли под стражу в зале суда после вынесения приговора.