Следствие предъявило обвинение оппозиционеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Его подозревают в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Навальному предъявили обвинение. Вину он не признал и заявил, что считает свое преследование политически мотивированным", - сказал Кобзев.

По его словам, показания Алексей Навальный давать не стал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Завершение следствия назначено на четверг, 23 июля, добавил Кобзев.

По версии следствия, 2 июня Алексей Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию. Оппозиционер назвал снявшихся в ролике "продажными холуями", позором страны и людьми без совести. После этого член Общественной палаты России Илья Ремесло попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить, реабилитирует ли заявление Навального нацизм и нарушил ли политик закон.

С жалобой в СК также обращался Российский союз ветеранов. Родственники Артеменко говорили, что ему стало плохо после комментария Навального и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. При этом сам ветеран постов оппозиционера не видел: как выяснили журналисты, ему их "пересказали". СМИ и патриотические организации при этом утверждали, что Навальный якобы оскорблял ветерана напрямую.

Следствие посчитало, что Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). В рамках уголовного дела следствие назначило оппозиционеру подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Статья о клевете предусматривает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей и 240 часов обязательных работ.

Расследованием дела занимается 15 следователей из 2-го управления по особо важным делам столичного главка Следственного комитета РФ.