Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, "потому что работать надо"

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края Дегтярев добавил, что будет завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что не уедет в Москву, как того требуют митингующие, "потому что работать надо". Об этом он заявил во время стрима в Instagram, который вел, пока шел на работу.

"Те, кто кричат "Дегтярев, уходи"... не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет", - сказал новый глава региона.

Дегтярев добавил, что будет завоевывать жителей края каждодневной работой, открытостью и общением. По его словам, отношение народа не измеряется митингами, и об этом, в частности, могут говорить "приветливые улыбки". Многодневные митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала он назвал "справедливым гневом", отметив, что партия ЛДПР не согласна с задержанием. Сам Дегтярев готов уехать, если Фургал "оправдается в суде". "Он выходит, готов участвовать в выборах - я отсюда уезжаю", - заверил Дегтярев.

Присоединившимся к нему журналистам политик заявил, что намерен вернуть в отношения с федеральным центром "тяжеловесность края". "Чтобы губернатор звонил, а на том конце, в Москве, брали трубку вице-премьеры, премьер-министр, губернаторы, крупный бизнес", - пояснил врио губернатора, добавив, что, когда он звонит, "берут трубку все".

Также врио рассказал, что по прилете в Хабаровск в аэропорту его встретили двое "крепких" мужчин, которые представились охраной. Дегтярев хотел отказаться от их услуг, но затем передумал. "Есть некоторые ребята, которые недовольны моим приездом сюда, и это не рядовые граждане", - объяснил он. По словам Дегтярева, эти люди не согласны с удалением от власти некоторых "финансовых групп", с увольнением чиновников.

Сами местные жители выразили свое мнение о новом врио в том же Instagram, назвав его назначение "плевком от плешивого в Хабаровский край" и заявив, что ему в регионе "не рады". Последний перед стримом пост Дегтярева собрал уже около 9000 подобных откликов и тысячи лайков под ними, а двое депутатов от ЛДПР в Хабаровском крае объявили о выходе из партии.

Хабаровчане также встретили нового врио акциями протеста, проведя несанкционированный митинг на площади Ленина. Участники протеста скандировали "Дегтярева домой", "Мы не сдадимся", "Фургал наш выбор" и "Позор ЛДПР". Также они требовали встречи с Михаилом Дегтяревым, но тот к ним не вышел, объяснив это своей занятостью и опасениями из-за ситуации с коронавирусом.

"Есть график, есть полномочия, задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время. Я в окно посмотрел - там социальная дистанция, конечно, не выдерживалась. Есть опасность. Если зараза есть, я призываю всех беречь друг друга и уважительно относиться", - объяснил Михаил Дегтярев, слова которого цитирует радиостанция "Говорит Москва".

Все это не помешало Дегтяреву заявить на пресс-конференции, что Москва "услышала мнение избирателей", назначив его временным руководителем региона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил выбор Дегтярева как исполняющего обязанности главы Хабаровского края его "богатым опытом" работы в Думе, а также деловыми качествами, на которых настаивал в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Песков также утвердительно ответил на вопрос, учитывались ли при выборе кандидатуры мнение хабаровчан и данные социологических исследований.