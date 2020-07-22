Госдума приняла закон о патриотическом воспитании в школах

Государственная дума России в среду приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании. Они касаются воспитательной работы в школах. Предполагается, что воспитательные программы будут включены в образовательные школьные программы. Будет составляться календарный план воспитательной работы на год, передает радио "Свобода".

Воспитание в законопроекте охарактеризовано как "деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения", а также как "формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде" (орфография оригинала сохранена).

Эта формулировка напрямую основана на принятых недавно "поправках к Конституции, где говорится, что государство должно создавать условия для воспитания в детях "патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению".

Владимир Путин внес законопроект в Госдуму в мае, еще до того, как поправки были одобрены на так называемом всероссийском голосовании. Это вызвало вопросы, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что раз поправки обсуждаются в обществе, то и в ссылке на них в законопроекте нет ничего необычного.

Подробностей о том, как именно будет организована воспитательная работа, в документе нет. Во многих российских школах проводятся различные мероприятия по "патриотическому воспитанию", однако законодательно их обязательность до настоящего момента не была предусмотрена.