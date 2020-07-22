Якутского шамана Александра Габышева выписали из психиатрической больницы, куда он был принудительно госпитализирован 12 мая. Повторная медкомиссия решила, что принудительно содержать его в лечебнице нет необходимости, сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

21 июля по просьбе защиты шамана была проведена психиатрическая экспертиза, а 22 июля врачебная комиссия приняла решение о выписке. "Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило", - сообщил Прянишников "МБХ медиа".

5 августа состоится заседание по апелляции на отказ признать незаконной принудительную госпитализацию шамана. 12 мая силовики взяли штурмом дом шамана, а на следующий день его поместили в диспансер под предлогом сдачи теста на коронавирус. Все это произошло без соответствующего решения суда. После этого с Габышевым больше недели не было связи.

Защита шамана подала иск о признании такой госпитализации незаконной. Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После этого диспансер подал иск о принудительной госпитализации шамана, заявив, что до этого он якобы добровольно лечился там.

Вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева в иске было указано, что он страдает "переоценкой своей личности", так как высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина" - "демона и Антихриста" и "призывал к свержению законно избранной власти". Суд удовлетворил иск.