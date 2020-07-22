Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина рассказала о домогательствах со стороны своего бывшего преподавателя и действующего знатока интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского, когда ей было 15 лет. Аренина запустила в Twitter тред о Скипском, отметив, что давно хотела, но не решалась поведать свою историю. После недавней волны рассказов о харассменте в медиасфере она решила, что делать это "нестремно и нужно".

По словам девушки, Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В то время он был учителем географии и вел тренировки по "Что? Где? Когда?", которые посещала Аренина. Через какое-то время он начал звать ее пить кофе после уроков, что девушка воспринимала как дружбу. Скипский также постоянно отпускал "пошлые шутки" на уроках в адрес других учениц.

После одного из походов в кафе он "полез целоваться", после чего Аренина больше не ходила пить с ним кофе, а на его уроках "в основном хамила". "Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали", - рассказала журналистка. Она добавила, что была не единственной несовершеннолетней, с кем Скипский себя так вел, и в некоторых из этих случаев "заходило куда дальше".

В 18 лет у Арениной случился секс со Скипским, когда он уже не преподавал, и ей за это "очень стыдно". "Мы столкнулись за границей, я была очень расстроена после расставания со своей первой любовью, он позвал меня к себе в отель, я пошла в каком-то порыве ненависти к себе. Мне кажется, это никак не влияет на то, что происходило, пока мне было 15", - пишет девушка. Она прикрепила выборочные скриншоты из соцсетей, в которых обсуждается неподобающее поведение Скипского.

В ответ ей стали писать другие девушки, которые, по их словам, тоже подверглись домогательствам со стороны знатока. Одна из них рассказала, что, когда ей было 14 лет, "он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать". Еще одна девушка выложила скрин своей переписки со Скипским, в которой он шутил про ее грудь и совместное проживание, а также напрашивался в гости, когда "малолетней сестры дома нет".

Скипский на просьбу "Подъёма" прокомментировать обвинения посоветовал обращаться в телекомпанию "Игра ТВ". В 2010-м и 2016 годах знаток становился обладателем "Хрустальной совы" - приза, который вручают лучшему игроку "Что? Где? Когда?"