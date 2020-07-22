ВСЕ ФОТО Правительство России на прошлой неделе приняло решение выделить дополнительно 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

Пресс-служба Президента России В зависимости от тура путешественники смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за каждую поездку. Для этого необходимо выполнить ряд условий

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство России на прошлой неделе приняло решение выделить дополнительно 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства кабмина. Средства пойдут на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по стране.

В зависимости от тура путешественники смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей за каждую поездку. Для этого необходимо выполнить ряд условий. Согласно подготовленной Ростуризмом программе стимулирования внутреннего туризма, на которую ссылается "Интерфакс", компенсация предусмотрена за поездки стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей. Программа распространяется на четыре вида туризма - водный (в том числе круизный), экологический, сельский и культурно-познавательный.

Тур необходимо приобрести через платежную систему МИР у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, на карту туриста вернется фиксированная сумма 5 000, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для туров в ценовом диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей кэшбек составит 10 тысяч рублей, а для от 75 тысяч рублей и выше - 15 тысяч рублей. Это максимально возможный кэшбек на карту одного туриста. Таким образом, за покупку двух туров, например, за 50 тысяч рублей на карту вернется в любом случае только 15 тысяч, подчеркнули в АТОР.

Туристическое направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом, а отдых должен длиться не менее пяти ночей. Турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает ее картой МИР. Освобожденный от налогов кэшбек придет на карту в срок от пяти минут до пяти дней, сообщает "Интерфакс".

Под акцию попадут не любые туры по России, а лишь соответствующие определенным "временным и географическим критериям", отметили в АТОР.

Так, частичный возврат средств возможен для поездок продолжительностью не менее пяти дней в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим 44 регионам РФ: Архангельская, Астраханская области, Башкортостан, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская, Костромская области, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская области, Пермский и Приморский края, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская области, Татарстан, Тверская, Тульская, Тюменская области, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Челябинская и Ярославская области.

Вторая группа состоит из 11 регионов: кэшбек будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря). Это Алтайский край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская и Московская области, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург. Столицы вошли в список с условием, что, помимо них, туристы должны посетить и другой регион РФ. При этом в Москве или Петербурге можно остановиться максимум на две ночи, а в другом субъекте провести не менее трех ночей.

Отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом: Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская, Ивановская и Ульяновская области. Всего Ростуризм рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок. В ведомстве уточнили, что новая программа должна заработать в августе.