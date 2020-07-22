ВСЕ ФОТО В Чечне родные политэмигранта Мамихана Умарова взяли на себя вину за его убийство в Австрии

Стоп-кадр из видео Тумсой Обарг / facebook.com Мамихан Умаров был убит выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены

ANZOR TSCHARTO BECK MARTIN / Youtube.com Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов

chechnya.gov.ru

Виновными в убийстве чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, объявили себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне, сообщает "Кавказ.Реалии".

Родные убитого в Вене критика главы Чечни Рамзана Кадырова записали видеообращение, в котором фактически признались в преступлении. Само видео распространяется через соцсети и группы в мессенджерах.

"Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", - утверждает на чеченском языке близкий родственник Умарова.

По его словам, тогда родные Умарова "поняли, что его надо будет остановить в любом случае".

"Мы остановили его, поскольку должны были это сделать. В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами. Это мы должны были сделать. Не мучайте людей, оставьте в покое", - сказал родственник на видео.

К обращению присоединились брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов."Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас", - добавили они.

Ранее вдова Умарова Зарема заявляла о причастности властей Чечни к его убийству.

Мамихан Умаров был убит выстрелом в голову 4 июня в пригороде Вены. Он вел Youtube-канал, в котором критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. По подозрению в убийстве задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.

Дело об убийстве расследует австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствием пока не установлены, однако версия политический расправы не исключается. Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства.

7 июля перед зданием российского посольства в Вене прошла акция протеста против убийств в Европе выходцев из Чечни. На нее собрались около 70 человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве Умарова и ряда других чеченских политэмигрантов. По словам Кадырова, стоит правозащитникам начать "переживать" за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается. "Мы проклинаем всех, кто взращивает горлодёров!.. Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас...", - предупредил других еще живых блогеров и критиков Кадыров.

В Кремле тоже заявили, что не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым. "Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит нужно сразу говорить о Кадырове? Ну, согласитесь, нелогично", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.