Гагаринский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова, который является одним из фигурантов уголовного дела о разбойном нападении. Преступление вместе с ним совершили бывшие бойцы спецназа из подразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России. А добычей чекистов и прокурорского работника стали свыше ста миллионов рублей.

Дело Константина Жарова было рассмотрено в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, которое военная прокуратура заключила с ним 16 июля 2019 года, передает ТАСС. "Признать Жарова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в составе организованной группы лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия и угрозой его применения, совершенный в особо крупном размере с использованием предметов, похожих на оружие"). Назначить ему наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии особого режима", - огласила приговор судья Дарья Артемонова.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Жарову девять лет колонии строгого режима, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. По словам прокурора, Жаров содействовал следствию в полном объеме, активно способствовал расследованию и изобличил иных участников нападения, но гособвинитель просила суд учесть наличие в его действиях опасного рецидива преступления. Дело в отношении Жарова, который, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения и ранее был осужден на восемь лет колонии строгого режима по аналогичному обвинению, было выделено в отдельное производство. Вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся, исковые требования потерпевшего признал в полном объеме.

Суд также удовлетворил иск потерпевшего о солидарном взыскании суммы причиненного ущерба. Вместе с тем суд не стал назначать Жарову дополнительное наказание.

После оглашения приговора Жаров заявил ТАСС, что обязательно его обжалует. "В ходе предварительного следствия мной были указаны места, где находились похищенные денежные средства, в том числе банковская ячейка "Сбербанка" в [деловом центре] "Москва-Сити", а также данные о личности других фигурантов", - заявил во время слушания дела подсудимый. Он также добавил, что в рамках досудебного соглашения раскрыл следователям все подробности совершенного всеми участниками нападения и дал исчерпывающие показания во время расследования уголовного дела.

"Я не должен был участвовать изначально, но из-за того, что людей для нападения оказалось недостаточно, мною было высказано желание участвовать и привлечь моего знакомого [Дмитрия Казанцева]", - пояснил суду Жаров.

Кроме того, как стало известно в ходе заседания, Жаров работал до задержания экспедитором в одной из столичных компаний. В декабре 2018 года он условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Все участники преступления при разработке плана разбоя и путей отхода после его совершения "приискали оружие, легковые автомобили и форменное обмундирование с символикой ФСБ России и маски-балаклавы, использовав при этом конспирацию", отмечается в обвинительном заключении.

Кроме Жарова на скамье подсудимых оказались уволенные из спецслужб майор ФСБ Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Четверо подсудимых находятся в СИЗО, еще четверо заключены под домашний арест. Их дело слушается в Московском гарнизонном военном суде в общем порядке.

Предполагаемый заказчик нападения, бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты, и еще два фигуранта, Николай Стефу и Артур Дзуцев, объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Как следует из приговора, Караматов убедил бизнесмена, на которого впоследствии было совершено нападение, привезти деньги в банк "Металлург", где он арендовал помещение. Как установлено следствием, после ограбления Караматов присвоил себе 60 млн рублей из похищенных 136,5 млн рублей, а остальные деньги остались у других участников нападения: Карелин и Казанцев получили по 2 млн рублей, Чиквин - 3 млн рублей, Маргиев, Урусов, Капышкин, Оболенский и Дзусов - по 6,5 млн рублей, а Власов с Жаровым - по 19,5 млн рублей.

Караматов также является фигурантом уголовного дела об убийстве основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева, совершенном в Королеве 22 января 2014 года. По этому делу Караматову вменяется мошенничество (ст. 159 УК РФ).

В ФСБ России сообщали о задержании совместно с МВД двух военнослужащих ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дело расследовалось военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве.

Как следует из материалов дела, обвиняемые под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей. По версии следствия, разбойное нападение было совершено организованной группой, состоявшей более чем из десяти человек. Окончательное число фигурантов не установлено. Юмаранов в результате разбойного нападения не пострадал.

Фигуранты дела на стадии предварительного расследования почти все полностью или частично признали свою причастность к инкриминируемому преступлению, активно сотрудничали со следствием и частично погасили ущерб, причиненный потерпевшему. Никто из них не признал исковые требования потерпевшего. Позднее в суде обвиняемый Чиквин заявил, что вину не признает.