В России за последние сутки выявлено 8709 случаев коронавируса в 85 регионах, 386 человек скончались

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России за последние сутки выявлено 8709 случаев коронавируса в 85 регионах, 386 человек скончались, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране зарегистрировано 4 992 554 заболевших (прирост 0,17%) и 118 125 умерших.

В связи с выздоровлением за последние сутки выписано 9345 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 610 465.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Тыве (0,04%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Северной Осетии-Алании (по 0,05%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2653 (60)

Санкт-Петербург - 833 (35)

Московская область - 775 (9)

Ростовская область - 197 (17)

Воронежская область - 143 (12)

Нижегородская область - 143 (16)

Саратовская область - 119 (7)

Самарская область - 118 (15)

Иркутская область - 113 (8)

Республика Саха (Якутия) - 112 (3)

Свердловская область - 105 (10)

Красноярский край - 99 (7)

Пермский край - 98 (9)

Краснодарский край - 97 (12)

Волгоградская область - 93 (6)

Республика Крым - 91 (5)

Ленинградская область - 89 (8)

Челябинская область - 89 (7)

Республика Башкортостан - 88 (2)

Ульяновская область - 82 (7)

Тверская область - 78 (6)

Ставропольский край - 78 (5)

Ярославская область - 77 (2)

Новосибирская область - 75 (5)

Пензенская область - 73 (5)

Брянская область - 70 (3)

Архангельская область - 69

Калининградская область - 65

Курская область - 65 (3)

Оренбургская область - 62 (5)

Смоленская область - 61 (5)

Тюменская область - 61 (8)

Белгородская область - 61 (1)

Алтайский край - 61 (5)

Кемеровская область - 60 (1)

Республика Карелия - 59 (3)

Омская область - 59 (2)

Ивановская область - 58 (2)

Липецкая область - 58 (4)

Кировская область - 58 (1)

Тульская область - 56 (6)

Рязанская область - 53 (5)

Владимирская область - 52 (1)

Калужская область - 51

Республика Чувашия - 51 (2)

Ханты-Мансийский автономный округ - 51

Орловская область - 49 (3)

Республика Бурятия - 49 (1)

Удмуртская Республика - 48 (4)

Астраханская область - 47 (2)

Тамбовская область - 45 (2)

Мурманская область - 41 (2)

Вологодская область - 41 (2)

Псковская область - 38 (2)

Новгородская область - 36 (2)

Костромская область - 34

Севастополь - 33 (1)

Республика Дагестан - 33 (2)

Курганская область - 32 (4)

Забайкальский край - 32 (1)

Республика Коми - 31 (3)

Приморский край - 31 (1)

Республика Татарстан - 31

Республика Хакасия - 30 (2)

Хабаровский край - 29 (1)

Республика Мордовия - 28 (2)

Сахалинская область - 25

Томская область - 23 (4)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 18

Республика Марий Эл - 16 (2)

Амурская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16 (1)

Республика Алтай - 14

Республика Калмыкия - 13 (1)

Республика Ингушетия - 13

Карачаево-Черкесская Республика - 12 (3)

Республика Адыгея - 9

Республика Северная Осетия-Алания - 9 (2)

Чеченская Республика - 8

Камчатский край - 7

Республика Тыва - 6

Магаданская область - 4 (1)

Ненецкий автономный округ - 1

Чукотский автономный округ - 1

Еврейская автономная область - 1

