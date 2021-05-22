В России за последние сутки выявлено 8709 случаев коронавируса в 85 регионах, 386 человек скончались, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране зарегистрировано 4 992 554 заболевших (прирост 0,17%) и 118 125 умерших.
В связи с выздоровлением за последние сутки выписано 9345 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 610 465.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Тыве (0,04%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Северной Осетии-Алании (по 0,05%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2653 (60)
Санкт-Петербург - 833 (35)
Московская область - 775 (9)
Ростовская область - 197 (17)
Воронежская область - 143 (12)
Нижегородская область - 143 (16)
Саратовская область - 119 (7)
Самарская область - 118 (15)
Иркутская область - 113 (8)
Республика Саха (Якутия) - 112 (3)
Свердловская область - 105 (10)
Красноярский край - 99 (7)
Пермский край - 98 (9)
Краснодарский край - 97 (12)
Волгоградская область - 93 (6)
Республика Крым - 91 (5)
Ленинградская область - 89 (8)
Челябинская область - 89 (7)
Республика Башкортостан - 88 (2)
Ульяновская область - 82 (7)
Тверская область - 78 (6)
Ставропольский край - 78 (5)
Ярославская область - 77 (2)
Новосибирская область - 75 (5)
Пензенская область - 73 (5)
Брянская область - 70 (3)
Архангельская область - 69
Калининградская область - 65
Курская область - 65 (3)
Оренбургская область - 62 (5)
Смоленская область - 61 (5)
Тюменская область - 61 (8)
Белгородская область - 61 (1)
Алтайский край - 61 (5)
Кемеровская область - 60 (1)
Республика Карелия - 59 (3)
Омская область - 59 (2)
Ивановская область - 58 (2)
Липецкая область - 58 (4)
Кировская область - 58 (1)
Тульская область - 56 (6)
Рязанская область - 53 (5)
Владимирская область - 52 (1)
Калужская область - 51
Республика Чувашия - 51 (2)
Ханты-Мансийский автономный округ - 51
Орловская область - 49 (3)
Республика Бурятия - 49 (1)
Удмуртская Республика - 48 (4)
Астраханская область - 47 (2)
Тамбовская область - 45 (2)
Мурманская область - 41 (2)
Вологодская область - 41 (2)
Псковская область - 38 (2)
Новгородская область - 36 (2)
Костромская область - 34
Севастополь - 33 (1)
Республика Дагестан - 33 (2)
Курганская область - 32 (4)
Забайкальский край - 32 (1)
Республика Коми - 31 (3)
Приморский край - 31 (1)
Республика Татарстан - 31
Республика Хакасия - 30 (2)
Хабаровский край - 29 (1)
Республика Мордовия - 28 (2)
Сахалинская область - 25
Томская область - 23 (4)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
Республика Марий Эл - 16 (2)
Амурская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16 (1)
Республика Алтай - 14
Республика Калмыкия - 13 (1)
Республика Ингушетия - 13
Карачаево-Черкесская Республика - 12 (3)
Республика Адыгея - 9
Республика Северная Осетия-Алания - 9 (2)
Чеченская Республика - 8
Камчатский край - 7
Республика Тыва - 6
Магаданская область - 4 (1)
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский автономный округ - 1
Еврейская автономная область - 1