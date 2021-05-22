СК расследует уголовное дело о хищении почти 5 миллиардов рублей на строительстве объектов Минобороны

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин По официальным данным, компания занимается проектированием и строительством жилых домов и микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией сложных и исторически значимых объектов, включая мемориалы и памятники архитектуры

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СК расследует уголовное дело о хищении почти 5 миллиардов рублей на строительстве объектов Минобороны, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. В конце прошлого года военное следствие заинтересовалось деятельностью АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), учрежденного принадлежащим Минобороны АО "Гарнизон".

По официальным данным, компания занимается проектированием и строительством жилых домов и микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией сложных и исторически значимых объектов, включая мемориалы и памятники архитектуры.

Изучив госконтракты компании на строительство спецобъектов для Минобороны за последние пять лет, сотрудники 2-го отдела Главного военного следственного управления СК и ФСБ установили, что по крайней мере четыре объекта спецназначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной на порядок стоимостью работ и стройматериалов.

Недостача составила 2,9 млрд рублей. По факту нарушений было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигурантом стал Андрей Епифанцев - бывший гендиректор ООО "М-Строй", учрежденного ГУОВ и выполнившего часть строительных работ.

Позже выяснилось, что еще около 2 миллиардов могло быть похищено на строительстве других четырех спецобъектов Минобороны. Новым фигурантом дела стал бывший начальник строительного управления ГУОВ. Обвиняемые в своих показаниях сообщили, что сомнительными работами руководил заместитель гендиректора "М-Строя" Дмитрий Пипко.

По словам Епифанцева, Пипко дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы, в которой содержались сведения о купленных и поставленных стройматериалах, организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018-2019 годы, которую так и не нашли, и разъяснил своему начальнику, как держаться на допросах. Когда сотрудники СК и ФСБ пришли за самим Пипко, он под разными предлогами не открывал им дверь и успел сжечь в микроволновке три своих мобильника. 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест.