У бывшего полицейского из Иваново Сергея Римского, уволившегося после замены Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным, прошел обыск. "Правозащита Открытки" сообщает, что он связан с делом по статье об оскорблении представителя власти (319 УК РФ), возбужденному 20 мая.

В ходе обыска у Римского изъяли ноутбук, телефоны и "пару документов, которые эшники сочли интересными", рассказал сам экс-полицейский "МБХ медиа". "Немного неадекватно, что по такой категории дела у квартиры дежурят два автоматчика, а следователь выполняет второстепенную роль - всем руководят эшники", - отметил адвокат Оскар Черджиев.

В разговоре с "Новой газетой" он выразил мнение, что дело было заведено по надуманным основанием и на самом деле является мерой давления на Римского. По словам Черджиева, после увольнения бывший полицейский "начал активно заниматься общественной деятельностью, политикой, он даже рассматривал возможность баллотироваться в депутаты Государственной думы на предстоящий выборах".

На следующей неделе Римского вызовут на допрос в Следственный комитет. Дело завели по эпизоду об оскорблении полицейского после митинга в поддержку Навального 21 апреля, на котором Римского задержали вместе с другими участниками. В автозаке он требовал соблюдения прав других задержанных. Во время этого спора подполковник Чиненов написал на экс-полицейского рапорт о "негативной оценке личности".